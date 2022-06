FromSoftware arbeitet an mehreren geheimen Projekten und eines davon ist fast fertig

FromSoftware veröffentlichten in diesem Jahr mit Elden Ring einen potentiellen GOTY-Titel für viele Spieler*innen. Doch viele haben die Zwischenlande bereits ausgiebig erkundet und sehnen sich schon jetzt nach dem nächsten Soulslike-Abenteuer. Womöglich müssen sie ihre Geduld nicht allzu lange strapazieren, da der nächste FromSoftware-Titel bereits in den Startlöchern steht.

FromSoftware hat mehrere Spiele in petto

In einem Interview mit dem japanischen Magazin 4Gamer stand Elden Ring-Director und FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki Rede und Antwort. Im Jahr 2018 gab das Entwicklerstudio an, dass sich mindestens drei unangekündigte Titel in der Entwicklung befanden. Eines davon stellte sich als Elden Ring heraus, doch die anderen beiden sind bislang unangekündigt.

Was ist mit den anderen Titeln? Auf die Rückfrage nach einem Statusupdate gab Miyazaki an, dass einer der beiden Titel fast fertig ist und sich in den letzten Zügen der Entwicklung befindet. Das bedeutet, dass es wohl nicht mehr allzu lange dauern dürfte, bis wir von dem Titel erfahren.

Neben der Entwicklung der anderen Projekte konzentriert sich FromSoftware außerdem darauf, Elden Ring mit weiteren Updates zu versorgen. Fans spekulieren bereits darauf, dass es in Zukunft einen oder sogar mehrere DLCs geben könnte, die mit dem Kolosseum, dem Zentrum der Türme oder weiteren Story-Ansätzen zu tun haben könnten.

Unseren Eindruck von Elden Ring erfahrt ihr im folgenden Test-Video:

Mehrere IPs möglich

Was könnten die neuen Spiele sein? Dank FromSoftwares Expertise in bockschweren Titeln wie Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro: Shadows Die Twice dürfte es sich bei den kommenden Projekten um Spiele handeln, die in dieselbe Sparte schlagen.

Auf dem internen Stellenmarkt, auf dem das Entwicklerstudio nach zahlreichen weiteren Mitarbeitenden sucht, prangt in der oberen Leiste ein Bild der Armored Core-Reihe. Das letzte Spiel der Reihe erschien 2013, doch trotzdem wirbt FromSoftware mit einem Bild eines Mechas.

Dementsprechend liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei einem der Projekte um die Wiederbelebung von Armored Core handeln könnte. Armored Core ist eine Third Person-Shooter-Reihe, in der Mechas die Hauptrolle spielen. Doch womöglich könnte FromSoftware auch ganz neue IPs ins Leben rufen.

Mehr zu FromSoftwares neustem Werk Elden Ring im Überblick:

Wir können bislang nur spekulieren, um was für ein Spiel es sich handeln wird. Doch bis wir etwas von einem der beiden Titel von offizieller Seite hören, dürfte es aufgrund des fortgeschrittenen Entwicklungsstadiums nicht allzu lange dauern.

Bis zur Veröffentlichung des neuen Spiels könnte es hingegen etwas dauern, denn zwischen der Ankündigung von Elden Ring und der Veröffentlichung lagen drei Jahre. Sollte die Vorgehensweise beim neuen Titel ähnlich sein, müssen wir zunächst auf DLCs für Elden Ring hoffen, um über die Runden zu kommen.

In was für einem Universum würdet ihr das nächste FromSoftware-Spiel gerne sehen?