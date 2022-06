Elden Ring Level 1-Spieler braucht lumpige 17 Sekunden, um Malenia zu besiegen

Endgegnerin Malenia hat vielen von uns Elden Ring-Spieler*innen eine harte Zeit beschert und wir haben inzwischen auch schon häufig gesehen, wie besonders findige Befleckte für uns Rache genommen haben. Dieser Fan legt jedoch noch mal eine Schippe drauf und besiegt die Angstgegnerin nicht nur mit einem Level 1-Charakter, sondern auch noch in unfassbaren 17 Sekunden. So schnell können wir uns nicht mal die Schuhe binden.

Malenia, Level 1 in 17 Sekunden

Darum geht es: User Still-Stay8668 zeigt auf Reddit einen wirklich beeindruckenden Clip. Darin zu sehen ist ein Kampf gegen Malenia, der sich eigentlich eher als Boss-Mobbing bezeichnen lässt. Kaum hat der Kampf begonnen, so ist der harte Endgame-Boss schon besiegt.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen:

Aber wie ist es möglich, einen so starken Boss mit einem Level 1-Charakter und noch dazu so schnell zu besiegen? Still-Stay8668 verrät es in einem Kommentar unter dem Video-Beitrag. In Elden Ring lässt sich sehr gut mit Buffs arbeiten. Gestackte Buffs können zu einer echten Wucht werden. Um einen Engegner aber so einfach wegzuwischen ist noch mehr nötig.

So geht der Kampf in 17 Sekunden

Zu den erwähnten Buffs gehört unter anderem die Anrufung Goldener Schwur, die sowohl Angriffe als auch die Verteidigung stärkt. Auf den zwei Curved Swords nutzt Still-Stay8668 jeweils die Kriegsaschenfähigkeit Seppuku.

Auch Talismane wie der Jubel des Sprosses der Fäulnis (erhöht die Angriffskraft, wenn Gift oder Fäulnis in der Nähe ist) oder Items wie der Frosttopf, der bei Gegnern Frost verursacht, sowie verschiedene Helme, kommen zum Einsatz. Zusätzlich ist auch noch Godricks Große Rune während des Kampfs aktiv. Diese verstärkt alle Attribute.

Das ist nur eine Auswahl dessen, was nötig ist, um mit Malenia so kurzen Prozess zu machen. Falls ihr die gesamte Strategie kennenlernen möchtet, solltet ihr Still-Stay8668s ausführlichen Kommentar unter dem Reddit-Post lesen. Außerdem fand die beeindruckende Machtdemonstration nicht auf dem ganz aktuellen Patch 1.05, sondern noch auf der Version 1.04.2 statt.

Wie gefällt euch dieses Schauspiel? Schaut ihr euch gerne solche Bosskämpfe der etwas anderen Art an?