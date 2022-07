Elden Ring-Fans zerteilen Malenia so einfach wie eine Pizza - mit diesem Trick

Was hat Malenia, die härteste Endgegnerin aus Elden Ring, mit einer Pizza gemeinsam? Antwort: Beide lassen sich ziemlich gut mit einem Pizzaschneider zerteilen. Klingt nach einem ziemlich schlechten Witz, ist aber tatsächlich wahr, zumindest wenn ihr im Team gegen den Boss antretet.

Malenia gegen drei Pizzaschneider

Darum geht es: Redditor Explicitguana zeigt einen Clip, der Balsam für die Seele von allen sein dürfte, die von Malenia ordentlich verprügelt wurden. Zu sehen ist die erste Phase der Endgegnerin, in der sie es kaum schafft, sich überhaupt zu bewegen, während ihre Lebenspunkte einfach so in einem roten Regen in die Tiefe stürzen.

Wie ist das möglich? Explicitguana bestreitet den Kampf nicht alleine, sondern hat zwei Verbündete mitgebracht. Alle drei führen dieselbe Waffe: den "Pizza Cutter". Nein, so heißt die Waffe natürlich nicht wirklich, aber so wird sie aufgrund ihres Aussehens von den meisten Fans genannt. Der echte Name lautet Ghizas Rad und eine ganz ähnliche Waffe war auch schon in Bloodborne zu finden.

Wenn alle drei Spielenden gemeinsam mit dem Pizzaschneider an Malenia sägen, dann wird sie so sehr gestunnt, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Dabei spritzt die Tomatensoße... äh, das Blut.

Hier könnt ihr euch das Ganze selbst ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Community freut sich

Das Video kommt auf Reddit richtig gut an, vermutlich gerade weil viele Spielerinnen und Spieler ihre liebe Not mit Malenia hatten und gerne diese Racheaktion verfolgen, aber natürlich auch, weil der Clip einfach lustig aussieht. Erikbw stellt beispielsweise fest:

An diesem Punkt macht ihr einfach Pesto aus ihr.

Whatistheancient bemerkt dagegen:

Man sollte die Tomatensoße nicht mit dem Pizzaschneider machen! Aber im Ernst: Was ist in der zweiten Phase passiert? Der Kick?

Mehr zu Elden Ring:

Explicitguana beantwortet die Frage etwas ausweichend mit dem Hinweis, dass diese Aufzeichnung aus der Zeit stammt, in der es bei Malenia den Bug gab, bei dem sie nach jeder Attacke geheilt hat und weist darauf hin, dass sich die User vorstellen können, wie es gelaufen ist. PineappleLemur schließt daraus:

Ganz klar: Alle sind mit dem größten "Sch*** auf euer Rad" gestorben oder wir hätten es gesehen.

Trotzdem ist der Verlauf der ersten Phase, in der Malenia Spieler*innen gerne Leben mit ihrer Wirbelattacke entzieht und dabei wieder ordentlich was auf ihre eigene Leiste draufpackt, ziemlich beeindruckend. Ihr erhaltet die Waffe übrigens als Belohnung, wenn ihr Inquisitor Ghiza in Villa Vulkan besiegt. Ihr findet ihn, wenn ihr die Treppe in der Nähe von Tanith nehmt. Ihr solltet jedoch nicht zu viel erwarten. Die Waffe ist nicht immer so effektiv wie im Video mit dieser speziellen Koop-Taktik gezeigt.

Wie gefällt euch diese Demonstration? Habt ihr Ghizas Rad schon mal im Kampf genutzt?