Elden Ring-Theorie: Melina ist viel mehr als unsere mysteriöse Begleiterin

Melina ist unsere einzige Begleiterin auf der Reise durch das Zwischenland von Elden Ring und nimmt in wichtigen Szenen eine Schlüsselrolle ein. Trotzdem bleibt sie eine sehr mysteriöse Figur, über die wir im Spiel nicht viel erfahren. Der Lore-Experte Vaatividya widmet ihr ein Kapitel in einem seiner neuesten Videos und äußert spannende Theorien zu ihrer Herkunft und Beziehungen zu wichtigen Charakteren.

Eine mächtige Familie

Darum geht es: Die Fingerjungfer Melina tritt in die Fußstapfen der Begleiterinnen in früheren FromSoftware-Spielen. Sie hilft uns, den eingeschlagenen Pfad bewältigen zu können und überlässt uns beispielsweise das Spektralross Sturmwind. Wir können sie sogar bei einem wichtigen Story-Boss zu uns rufen und uns davon überzeugen, dass sie eine fähige Kämpferin ist.

Melina könnte selbst ein Demigod sein: Aber damit nicht genug. Vaatividya befasst sich in seinem Video über Elden Rings Demigods mit ihr - weil sie, so seine Theorie, vermutlich ebenfalls eine Halbgöttin ist. Der YouTuber ist sich nämlich nahezu sicher, dass unsere mysteriöse Begleiterin eine Tochter der Gottkönigin Marika ist.

Darauf lässt ihr Name in den Game-Files schließen. Dieser lautet "MaricaOfDaughter". Zudem deuten, wie Vaati erklärt, einige Dialogzeilen auf diese Verwandtschaftsverbindung hin. Melina nennt mehrmals das Wort "Mutter" und berichtet, dass sie im Erdenbaum geboren wurde.

Hilfe bei Elden Ring benötigt? Hier ist eine Übersicht unserer Guides:

2 3 Mehr zum Thema Tipps und Tricks zu Elden Ring: Alle 53 GamePro-Guides

Geschwister und Schmetterlinge

Alle Demigods in Elden Ring sind direkte Nachfahren von Königin Marika. Sie haben jedoch teilweise verschiedene Väter. So ist Godrick beispielsweise Godfreys Sohn, während die Zwillinge Malenia und Miquella auf Radagon zurückgehen - der, so eine weitere Theorie, eine andere Form von Marika selbst ist.

Hier könnt ihr euch das Video über die Demigods ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Vaati ordnet auch Melina dieser zugegebenermaßen etwas merkwürdigen und verwirrenden Verbindung zu. Sie wäre damit also eine Schwester der Zwillinge. In Verbindung mit dieser Aussage äußert der YouTuber eine weitere Theorie, von der er zugibt, dass sie etwas weiter hergeholt ist. Trotzdem ist sie überaus interessant.

Drei Arten Schmetterlinge - drei Geschwister? Im Spiel gibt es drei Arten von Schmetterlingen, die gesammelt und für das Crafting verwendet werden können. Der Aeonische Schmetterling lässt sich Malenia zuordnen. In seiner Beschreibung steht, dass er der Legende nach den Schwingen der Göttin der Fäulnis entstammt.

Der Heranwachsende Schmetterling "sieht sein Leben lang so aus, als wäre er gerade geschlüpft". Das gibt einen Hinweis auf Miquella und seine ewig kindliche Gestalt. Zudem passt das zum Kokon, in dem er schlummert.

Daneben gibt es noch den "Schwelenden Schmetterling". Dieser würde Vaatis Auffassung nach zu Melina passen. Er dient laut seiner Beschreibung nämlich als Zunder und Melina wird in der Beschreibung der "Klinge des Rufs" als "Zunderjungfer" beschrieben.

Was haltet ihr von dieser Theorie? Denkt ihr, Melina ist in Wirklichkeit eine Halbgöttin und die Schwester von Miquella und Malenia? Was denkt ihr über die Schmetterlinge?