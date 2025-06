Bring Me To Life: Der Launch-Trailer zu Elden Ring: Nightreign überrascht mit 2000er-Nostalgie

Mit dem Launch-Trailer zu Elden Ring Nightreign überrascht FromSoftware: Zu dramatischen Bosskämpfen läuft Evanescences Klassiker »Bring Me To Life« – und katapultiert euch so direkt zurück in die Ära des Nu Metal. Die Songauswahl trifft bei vielen Fans einen Nerv, das Video hat innerhalb eines Tages rund 1 Mio. Aufrufe auf YouTube erreicht. Neben der musikalischen Zeitreise zeigt der Trailer neue Bosse, frische Klassen und den Drei-Spieler-Koop.