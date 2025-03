Leak zu neuem Elden Ring-Spiel zeigt Rückkehr von einem der legendärsten Bosse der Souls-Reihe

In Elden Ring Nightreign bekommen wir es mit einem weiteren alten Bekannten zu tun.

Wenn Elden Ring Nightreign am 30. Mai erscheint, stellen sich uns im Roguelite nicht nur neue Bosse in den Weg. Bereits aus dem ersten Trailer und dem Netzwerktest wissen wir, dass uns allerhand alte Bekannte aus dem Hauptspiel und der Dark Souls-Trilogie ans Leder wollen.

Ein Leak zeigt jetzt einen weiteren legendären Boss, den wir aus dem Erstling noch in bester Erinnerung haben und der uns auf dem Weg in die Schandstadt (Blighttown) das Leben zur Hölle gemacht hat – und bei dem uns FromSoftware bei seiner Vorstellung erst mächtig getrollt hat. An dieser Stelle wisst ihr sicher, ohne den Namen zu nennen, wer gemeint ist.

Schaurige Erinnerung an Blighttown

Der Weg in die sogenannte Schandstadt aus Dark Souls ist vielen unter euch sicher aufgrund zweierlei Punkten noch bestens in Erinnerung. Allen, die damals die PS3- oder X360-Version gespielt haben, gewiss aufgrund der miserablen Framerate, die das ansonsten fantastische Action-Rollenspiel an den Rand der Unspielbarkeit brachte.

Aber auch wegen eines ganz besonderen Bosses, dem Klaffdrachen (Gaping Dragon). Zwar ist der Drache mit seinem riesigen Maul voller messerscharfer Zähne aus heutiger Sicht wahrlich kein besonders harter Brocken mehr. Allerdings waren die meisten von uns im Jahr 2011 noch komplette Frischlinge im Souls-Genre.

Hinzu kam, dass uns FromSoftware in seiner Cutscene einen üblen Streich spielte und zunächst vorgaukelte, wir bekämen es hier mit einer kleinen Echse zu tun. Als dann der mächtige Drache den Wasserfall emporkroch, war die Buxe voll – erst recht, wenn man zuvor das Leuchtfeuer nicht entdeckt hatte.

Leak zeigt Rückkehr des Klaffdrachen

Aber, wie sagt man so schön, im Leben trifft man sich bekanntlich immer zweimal. Seinen nächsten Auftritt hat der Klaffdrache nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach in Elden Ring Nightreign, wie ein Video auf TikTok zeigt.

Leaker cmz4six hat laut eigener Aussage Zugriff auf die Alpha des Koop-Ablegers und will in den kommenden Wochen weitere Infos aus dem Actionspiel enthüllen. Im Video mit dem scherzhaften Titel "Wer ist das Pokémon?", macht jetzt der Klaffdrache den Anfang:

Dass es sich beim gezeigten Material um Nightreign handelt, ist klar am bläulichen Feuer zu erkennen, das den Spielbereich wie in einem Battle Royale immer weiter einschränkt. Auch das HUD und der violettfarbene Himmel passen zum Spiel.

Da FromSoftware bislang nur eine recht geringe Anzahl an Bossen und lediglich vier der insgesamt acht Klassen enthüllt hat, werden die kommenden Tage bis zum Release auch dank weiterer Leaks sicher noch spannend.

16:07 Bei Elden Ring Nightreign ist FromSoft (fast) alles egal – und das ist auch gut so!

Welche alten und neuen Bosse bislang offiziell gezeigt wurden, haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Das erwartet euch in Elden Ring Nightreign

Konntet ihr am Netzwerktest im Februar nicht teilnehmen und euch noch nicht selbst einen Eindruck vom Spiel verschaffen, haben wir in unseren Previews alles Wichtige für euch zusammengefasst:

Elden Ring Nightreign erscheint am 30. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Zwar könnt ihr das Roguelite auch solo spielen, unserer Einschätzung nach ist Nightreign aber klar für das kooperative Spielen in Dreier-Teams ausgelegt. Ein Duo-Modus soll laut Entwickler nach Release nachgereicht werden.

Welche alten Bekannten würdet ihr in Nightreign gerne wiedersehen? Gibt es einen Boss aus Dark Souls, mit dem ihr noch eine Rechnung offen habt?