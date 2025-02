Bei Elden Ring: Nightreign hatte ich viele Sorgen - Die meisten haben sich zwar bewahrheitet, aber ich habe trotzdem extrem viel Spaß!

Samara ist 2016 mit Dark Souls 3 ins Souls-Genre eingestiegen und seither nicht mehr davon losgekommen. In der Zwischenzeit hat sie sowohl die neuen FromSoftware-Titel gezockt als auch die älteren nachgeholt. Ab und an hilft sie in diesen Spielen gerne anderen Leuten bei Bossen im Koop, reine Multiplayer-Spiele sind aber für gewöhnlich gar nicht Samaras Ding.