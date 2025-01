Elden Ring Nightreign: Anmeldung für Netzwerktest ab sofort möglich - so geht's und zu diesen Zeiten könnt ihr zocken

Alle Infos zum Netzwerktest von Elden Ring Nightreign.

Netzwerktests haben bei den Souls-Spielen von FromSoftware große Tradition und so wird es auch vor dem Release von Elden Ring Nightreign für euch die Möglichkeit geben, das (Koop-)Roguelike mit ein wenig Glück bereits im Februar für einige Stunden kostenlos zu spielen.

Da heute die Anmeldephase für den Netzwerktest startet und zudem die Zeiten für die Slots bekannt gegeben wurden, wollen wir für euch hier im Artikel nochmal alles kompakt zusammenfassen.

Anmelden für den Netzwerktest - das müsst ihr wissen!

Start der Anmeldephase: Freitag, der 10. Januar um 15 Uhr

Freitag, der 10. Januar um 15 Uhr Ende der Anmeldephase: Montag, der 20. Januar

Montag, der 20. Januar Plattformen: PS5 und Xbox Series X/S

Wo kann ich mich anmelden? Für den Netzwerktest hat Publisher Bandai Namco einen eigenen Tab auf der offiziellen Website eingerichtet. Hier könnt ihr euch ab 15 Uhr registrieren.

Wer am Netzwerktest teilnehmen darf, wird für gewöhnlich per Losverfahren entschieden. Checkt daher nach Ende der Anmeldephase am 20. Januar unbedingt euren Posteingang. Erfahrungsgemäß dürften sehr viele von euch eine Einladung erhalten.

13:27 Elden Ring Nightreign angespielt - Wir haben das neue Spiel schon ausprobiert!

Die Zeiten des Netzwerktests

Zeitraum des Netzwerktests: Vom 14. bis zum 17. Februar 2025

Wurdet ihr auserwählt, um am Netzwerktest teilzunehmen, könnt ihr euch den Client aus den Stores herunterladen und zu folgenden Zeiten Elden Ring Nightreign spielen:

Datum Zeit 14. Februar 12:00 - 15:00 Uhr 15. Februar 04:00 - 07:00 Uhr

20:00 - 23:00 Uhr 16. Februar 12:00 - 15:00 Uhr 17. Februar 04:00 - 07:00 Uhr

Warum FromSoftware Netzwerktests durchführt

Während solcher Stresstests soll zum einen geschaut werden, ob die Server der hohen Belastung standhalten. Zum anderen will FromSoftware laut eigener Aussage auch das Balancing von Nightreign dank eures Feedbacks noch einmal überprüfen. Im Anschluss an den Netzwerktest werdet ihr nämlich für gewöhnlich gebeten eure Eindrücke abzugeben.

Alle Infos zu Elden Ring Nightreign findet ihr übrigens in unserem ausführlichen Übersichtsartikel:

Das ist Elden Ring Nightreign

Anders als im Hauptspiel, erwartet euch in Nightreign ein Action-Roguelike, das ihr auf PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC entweder alleine oder zusammen mit zwei weiteren Spieler*innen spielen könnt.

Zu Beginn wählt ihr eine von insgesamt 8 Klassen und werdet in einem prozedural generierten Gebiet, das stark an Limgrave erinnert, abgesetzt. Nun müsst ihr euch in drei aufeinanderfolgenden Nächten jeweils bis zur Mitte des Gebiets vorarbeiten und den Endboss besiegen. Gelingt euch das, ist die Partie beendet.

Damit das aber nicht allzu leicht wird, lauern auf der Karte noch allerhand mächtige Bosse auf euch und ähnlich einem Battle Royale wird das Spielgebiet mit der Zeit immer kleiner.

Werdet ihr am Netzwerktest von Elden Ring Nightreign teilnehmen oder wartet ihr den Release des Roguelikes ab?