Elden Ring Nightreign Server-Status: Alles zum aktuellen Server Down und Onlineverbindungs-Problemen des Netzwerktests im Live-Ticker

14:54 Uhr

FromSoftware hat jetzt bekannt gegeben, dass der Netzwerk-Test ganz normal um 15 Uhr deutscher Zeit beendet wird und die Server bis dahin nicht mehr für die PS5 hochgefahren werden. Bis zum nächsten Test (15. Februar, 04 bis 07 Uhr) werden sie die Server weiter warten.

Zusätzlich dazu überlegen sie aktuell, in den Stunden dazwischen noch einen Test zu machen, Infos dazu gibt es aber noch nicht. Wir halten euch hier im Ticker auf dem Laufenden, ob es heute noch einmal einen zusätzlichen Netzwerktest geben wird.

Link zum Twitter-Inhalt

14:48 Uhr

Weniger als 15 Minuten noch und die Server laufen weiterhin auf der PS5 nicht. Bei vielen kommen Erinnerungen an das vergangene Wochenende als die PSN-Server für knapp 20 Stunden nicht funktionierten. Der jetzige Server Down von Elden Ring Nightreign auf der PlayStation hat aber nichts mit dem vergangenen PSN-Problem zu tun.

14:33 Uhr

In knapp 30 Minuten wäre der erste Testzeitraum des Tests auch schon wieder vorbei. Ob From Software die Server dann noch weiter online lässt, wenn es wieder klappt, oder einfach auf die zweite Phase am 15. Februar um 04 Uhr deutscher Zeit wartet, werden wir sehen.

Alle Netzwerkzeiten könnt ihr euch hier anschauen:

14:04 Uhr

Es scheint sich etwas zu bewegen, denn die ersten Streams auf Twitch können ins Spiel. Aber noch handelt es sich dabei um vereinzelte Erfolgserlebnisse, jedoch bricht die Verbindung immer bei der Spielersuche dann auch wieder ab. Die meisten anderen müssen weiterhin darauf warten, dass sie endlich ins Spiel gelassen werden.

13:50 Uhr

Ein weiteres kleines Update des japanischen Accounts schafft etwas mehr Klarheit: Der Neustart der Server scheint tatsächlich noch eine Weile zu dauern, eine genaue Zeit wird leider nicht genannt.

13:35 Uhr

Jetzt gab es auch vom offiziellen Elden Ring-X/Twitter eine Meldung. Hier heißt es, dass die PlayStation-Server aktuell noch gewartet werden und weitere Updates folgen werden. Wir brauchen also anscheinend noch etwas Gduld.

Nightfarers,



The #NIGHTREIGN PlayStation servers are currently under maintenance.

Work is ongoing to restore server functionality. Further updates will be provided.



Thank you for your patience and understanding.