Elden Ring-DLC: Preload und Downloadgröße von Shadow of the Erdtree bekannt

Hier erfahrt ihr, ab wann ihr euch Shadow of the Erdtree herunterladen könnt.

Shadow of the Erdtree, die erste und einzige Erweiterung von Elden Ring, erscheint am 21. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC – in etwas mehr als zwei Wochen ist es also endlich soweit! Damit ihr pünktlich zum Release ins Schattenreich aufbrechen könnt, teilen wir euch hier alle Infos zum Preload und auch, mit welcher Downloadgröße ihr rechnen müsst.

Vorab sei gesagt, dass die Daten von X-Account PlayStation Game Size stammen, die via Dataming an die Infos gelangen und so regelmäßig noch vor der offiziellen Ankündigung valide Informationen veröffentlichen.

Preload: Ab wann ihr Shadow of the Erdtree downloaden könnt

Der Preload startet auf PS4 und PS5 am Mittwoch den 19. Juni.

Ab wann ihr euch Shadow of the Erdtree auf Xbox One, Xbox Series X/S und PC herunterladen könnt, ist derweil noch nicht bekannt. Sobald uns neue Informationen erreichen, werden wir den Artikel aktualisieren.

Downloadgröße: So groß ist Shadow of the Erdtree

16,5 GB

Hier sei angemerkt, dass die Größe im Falle eines Day One-Patches noch leicht abweichen kann. Um das Hauptspiel herunterzuladen, müsst ihr aktuell gut 51 GB Festplattenspeicher frei machen.

Um ein wenig die Zeit bis zum Release zu überbrücken gibt's hier unsere Video-Preview:

8:02 Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird mehr vom Gleichen - und das ist gut so!

In folgenden Artikeln erfahrt ihr zudem auf GamePro alles Wichtige, um euch auf den DLC vorzubereiten:

Wenngleich die eher geringe Downloadgröße für Spiele von FromSoftware trügt, könnt ihr euch beim DLC auf einen echten Brocken und das bislang größte Addon der Souls-Spiele einstellen.

Das sagt nicht nur Creative Director Hidetaka Miyazaki, sondern auch Souls-Experte und Speedrunner Iron Pineapple, der den Umfang nach Anspielen des DLC auf ca. 40 bis 50 Stunden schätzt. Mehr zur Spielzeit findet ihr in Kürze auf GamePro.

Habt ihr euch Shadow of the Erdtree bereits vorbestellt und wollt direkt zum Release loslegen oder startet ihr erst später?