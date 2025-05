Elden Ring Nightreign: Schmiedesteine 1 und 2 finden und Waffe auf Max-Level upgraden

Ihr fragt euch, woher ihr wichtige Upgrade-Materialien bekommt. Hier ist die Antwort.

Neben dem Leveln sind gute Waffen in Elden Ring: Nightreign das A und O jedes Runs. Das bedeutet aber nicht nur: möglichst gute Waffen finden, sondern auch, diese zu verbessern.

Schmiedesteine 1 lassen sich für die erste Upgrade-Stufe vieler Waffen noch relativ leicht beschaffen. Danach wird es schon schwieriger. Wir verraten euch, wo ihr Schmiedesteine 2 herbekommt, um eure Angriffskraft optimal zu steigern und dem Boss mit Legendarys ordentlich einzuheizen.

Elden Ring: Neightreign - Schmiedestein 1 bekommen und Waffen upgraden

Eure Waffen verbessert ihr auf dem Amboss, den ihr direkt neben jedem Händler im Spiel findet. Praktischerweise hat der Händler auch Schmiedesteine 1 im Angebot, mit denen ihr gewöhnliche Waffen (grau) auf +1 verbessern könnt. Ihr findet diese außerdem häufig beim Erkunden an allen möglichen Loot-Spots.

Hier sitzt der geisterhafte Händler an seinem Feuer, gleich beim Amboss.

Die Händler findet ihr, indem ihr nach dem Rauch ihres Feuers Ausschau haltet. Sie können auch nur an bestimmten festen Positionen spawnen, die ihr euch am besten merkt.

Aber nicht jede Position ist in jedem Run besetzt. Mit etwas Glück haben sie auch mal einen Schmiedestein 2 im Angebot, verlasst euch aber lieber nicht drauf.

Schmiedesteine 2 in Elden Ring: Neightreign finden und Waffe auf Max-Stufe verbessern

Für Waffen einer höheren Seltenheitsstufe (blau) oder ein +2 Upgrade braucht ihr einen Schmiedestein 2. Wollt ihr eine Waffe bis auf die +3-Stufe (Gold)/Legendär aufwerten, braucht ihr dann noch mal zwei zusätzliche Schmiedesteine 2.

Das Upgrade-Material ist allerdings sehr rar und in der Oberwelt sehr selten zu finden. Aber keine Sorge: Ihr bekommt sie trotzdem ganz leicht in Minen, die euch auf der Map angezeigt werden. Wollt ihr allerdings zur höchsten Stufe, müsst ihr dann insgesamt drei Minen in euren Run integrieren.

Haltet einfach nach diesen Symbolen Ausschau.

In den meisten dieser Tunnels müsst ihr nur geradeaus durchrennen, um auf einen großen Troll oder Kürbiskopf zu stoßen. Tötet ihr den Boss, gibt es den Schmiedestein 2 immer als Belohnung.

Tipp: Ihr könnt euch eine Unterweltkarte anzeigen lassen, indem ihr bei geöffneter Map auf dem D-Pad nach unten drückt.

In Minen mit mehreren Stockwerken müsst ihr einen Ritter töten, der auf den Holzplanken in dem etwas größeren Durchgangsraum steht. Diese Gegner sind aber allesamt wenig gefährlich.

Manchmal habt ihr auch das Glück, legendäre Waffen aus dem Loot gefallener Spieler*innen zu ziehen (rot in der Spielwelt hervorgehoben), besonders im Event-Krater. Darauf könnt ihr euch aber nicht verlassen. Eine weitere Möglichkeit zur gratis-Verbesserung ohne Steine (auf höchste Stufe) ist der Abschluss des Krater-Events.

Rennt dazu bis ganz unten durch, besiegt dort den Boss und geht dann an den Altar, bevor ihr dem Schlund mit dem "Vogel-Taxi" entkommt.