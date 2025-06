Elden Ring Nightreign: Libra Deal - Das bewirken die Antwortmöglichkeiten beim 5. Nightlord

Dieser Ziegenmann möchte erst mal mit euch plaudern.

Sobald in Elden Ring: Nightreign das große Tor zur Nacht 3-Arena aufgeht und ihr in den Sand hinaustretet, stürmt in der Regel ein ziemlich wütendes Monster auf euch zu. Aber nicht beim Libra-Kampf, der ansteht, wenn ihr im Hub die Mission "Gleichgewichtsbestie" auswäht.

Hier taucht erst mal ein verhüllter NPC auf, der euch unterschiedliche Deals anbietet. Und die können ganz schön verlockend wirken, aber auch verwirren. Wir verraten euch, was euch da erwartet und ob ihr einen Deal machen solltet.

Gleichgewichtsbestie in Nightreign: Das steckt hinter Libras Deals

Der verhüllte NPC in der Arena fordert euch auf, eine Wahl zu treffen und bietet euch Optionen an, die zunächst richtig mächtig klingen. Er kann euch unterschiedliche Möglichkeiten zur Wahl stellen, unter anderem beispielsweise mehr Power für einen eurer Werte, eine starke Waffe oder ein höheres Level.

Aber freut euch nicht zu früh. Ihr könnt euch hier den Kampf in der Regel nicht gratis richtig einfach machen. Jedes Upgrade, das euch der Charakter gewährt, kommt mit einem massiven Nachteil, wie euch der NPC im nächsten Schritt eröffnet. Auch diese können variieren.

1:32 Bring Me To Life: Der Launch-Trailer zu Elden Ring: Nightreign überrascht mit 2000er-Nostalgie

Autoplay

So könnt ihr unter Umständen eine Waffe der violetten Seltenheitsstufe bekommen, dafür aber gleich zwei Level einbüßen. Oder ihr werdet einmal bei niedriger Gesundheit geheilt, bekommt aber im Gegenzug gleich mal was von der Lebensleiste abgezogen.

Es kann aber auch sein, dass eure wichtigsten Spells einen Buff bekommen und dafür nur solche schwächer werden, die ihr gar nicht nutzt. Oder ein wichtiger Statuswert wird erhöht, nur auf Kosten von euren FP, die ihr aber womöglich gar nicht braucht, weil ihr weder die Weapon Art noch Zauber nutzt.

Solltet ihr einen Deal mit Libra machen?

Das kommt immer ganz auf das Angebot an. In der Regel tendieren die Variaten aber eher dazu, eine zusätzliche Herausforderung darszustellen.

Wichtig ist, dass ihr im zweiten Schritt genau lest, welchen Nachteil euch der NPC für euren Vorteil aufbrummt. Ihr könnt nämlich, nachdem er diesen offenbart hat, immer noch entscheiden, ob ihr den Deal wirklich annehmen wollt oder nicht.

Versteht ihr nicht ganz, was es mit diesem Debuff auf sich hat oder seid euch nicht sicher, ob ihr etwas gewinnt, solltet ihr lieber auf den Deal verzichten und einfach mit dem in den Kampf geht, was ihr gerade habt.

Habt ihr einen richtig guten Deal mit Libra entdeckt oder handelt ihr lieber nicht mit dem verhüllten Ziegen-Frosch-Mann?