Elden Ring Nightreign-Spielzeit: So viel Umfang steckt im Roguelike

Wir geben euch eine Einordnung zur Spielzeit von Elden Ring Nightreign.

Da wir durch den GamePro-Test von Elden Ring Nightreign bereits zahlreiche Abstecher nach Limveld hinter uns haben, wollen wir euch zum Release des Roguelikes einmal verraten, mit welchem Umfang und welcher ungefähren Spielzeit ihr rechnen könnt. Denn das vorab: Wer mit Blick auf den Preis von 40 Euro und den Spin-Off-Charakter von Nightreign mit einem kurzen Happen für Zwischendurch rechnet, zählt entweder zur absoluten Souls-Elite oder liegt deutlich daneben.

Eine wichtige Einordnung vorab

Die Spielzeit von Nightreign kann nicht pauschal angegeben werden, was vor allem an zwei Faktoren liegt: eurem Skill und der Glückskomponente des Roguelikes.

Rauft ihr euch mit Personen zusammen, die täglich acht Stunden lang Souls-Spiele auf der Tanzmatte zocken, werdet ihr deutlich (!) weniger Zeit benötigen. Gerade in einer Hardcore-Herausforderung wie Nightreign ist Skill entscheidend. Mehr dazu im GamePro-Test:

Zudem ist Nightreign aktuell so gebalanced, dass selbst der beste Run von der einen auf die andere Sekunde in seine Einzelteile zerbröseln kann. Unter anderem, weil urplötzlich in einem Bosskampf ein weiterer Event-Boss auf eure Köpfe rasselt oder ihr durch ein vom Spiel schlecht getimtes Event einen Malus bekommt, der für Normalsterbliche kaum mehr zu kompensieren ist.

Solche Gängeleien kommen zwar nicht permanent vor, im schlimmsten Fall sind dadurch trotzdem ganze Runs für die Katz. Glück spielt beim Fortschritt bis zu einem gewissen Grad daher eine Rolle.

Der Umfang von Elden Ring Nightreign

Der Umfang von Nightreign klingt auf dem Papier erst einmal nach nicht sonderlich viel. Heruntergebrochen müsst ihr lediglich 8 Runs erfolgreich abschließen und jeden Nightlord (Endboss an Tag 3) einmal besiegen.

Davon ab könnt ihr in einem Zusatzkampf eine weitere Klasse freischalten und für jede, der insgesamt 8 Klassen, eine kleine Mission abschließen, die etwas mehr über die Hintergründe von Eisenauge, Wylder oder der Gräfin verrät.

10:06 Elden Ring Nightreign enthüllt 7. Klasse und Solaire-Skin in neuem Overview-Trailer

Klingt nach fix gemachter Arbeit, ist es aber wahrlich nicht - außer ihr gehört zu den Leuten, die Bosse wie den Namenlosen König ohne mit der Wimper zu zucken mit Donkey Kong-Trommel bezwingen.

Unsere Einschätzung zur Spielzeit von Nightreign

Normalsterbliche sollten mindestens (!) 40 Stunden einplanen

Um viele der Nightlords zu besiegen – die Wölfe zu Beginn sind lediglich der "sanfte" Einstieg – müsst ihr jeden Winkel von Limveld in- und auswendig kennen und möglichst effizient euren Run gestalten. Ihr müsst wissen, wo ihr hochwertige Schmiedesteine herbekommt, wo sich welcher Boss tummelt, wie ihr Events erfolgreich meistert und vor allem müsst ihr eure Klasse beherrschen.

Zudem müsst ihr eine Menge Ausdauer mitbringen. Die Lebensleisten der Nightlords sind gefüllter als der Geldspeicher von Dagobert Duck und findet ihr in einem Run beispielsweise keine Feuerwaffe, gegen die der Obermoppel leicht allergisch reagiert, wird der Kampf zum Marathon.

Natürlich kann es stets sein, dass FromSoftware nach Release die Schwierigkeit senkt - was bei Souls-Spielen wahrlich keine Seltenheit ist. Packt ihr jedoch alle 5 Stunden einen der Bosse, seid ihr unserer Einschätzung nach schon gut dabei. Tut ihr euch mit harten Bosskämpfen jedoch schwer und braucht viel Training, bis ihr alle Attacken einstudiert habt, kann die Spielzeit jedoch enorm nach oben schnellen.