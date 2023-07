Während Diablo 4 alles nerft, macht euch Elden Ring jetzt stärker - nach Monaten ist ein neuer Patch erschienen

In Elden Ring könnt ihr nach dem Patch noch besser austeilen.

Wir berichten gerade häufig über Diablo 4-Patches und die erregen nicht selten die Gemüter mit Nerfs für unterschiedliche Klassen oder Dungeons. Um ein anderes großes Action-RPG war es in Sachen Updates mehrere Monate lang still. Die Rede ist von Elden Ring. Nun ist aber überraschend Patch 1.10 für das Spiel erschienen, der gute Neuigkeiten bringt: Ihr werdet nämlich dadurch stärker statt schwächer.

Der Patch macht euch im Singleplayer stärker und passt auch im PvP an

Patch 1.10 ist wieder aufgeteilt in Änderungen, die nur PvP betreffen und solche, die ganz allgemein auch im Singleplayer greifen. Da die meisten von euch wahrscheinlich den Fokus auf die Einzelspieler-Erfahrung legen, halten sich die Neuerungen in Grenzen, aber sie machen euch doch stärker.

Die Änderungen im Singleplayerbereich betreffen kritische Attacken. Treffen sie, verursacht ihr damit jetzt mehr Schaden. Aber auch falls ihr nicht trefft, bekommt ihr nun eine kürzere Regenerationszeit. Außerdem verursacht ihr nach verfehlten Crits mehr Haltungsschaden.

Neben den Anpassungen, die für den kompetitiven Multiplayer vorgenommen wurden, wurden auch ein paar Fehler behoben. So wurden Bugs gefixt und ein paar Texte in nicht näher genannten Sprachen ausgebessert.

Das sind die Patch Notes im Detail

Hier listen wir für euch alle Änderungen auf (via comicbook.com)

PvP

Haltungsschaden aller Waffen und mancher Zauber und Anrufungen erhöht.

Haltungsschaden beim Angreifen mit einigen Skills, Zaubern, Anrufungen und manchen Waffentypen-Angriffen, die Haltungsschaden generieren, erhöht.

Schadensreduktion beim Angreifen mit manchen Skills, Zaubern und Anrufungen und manchen Waffentypen-Angriffen, die Haltung generieren, hinzugefügt.

Winkel für kritischen Schaden ausgeweitet

Unverwundbarkeitszeitfenster von Quick Step und Hound's Step-Skills verringert.

Schadensredutkion von manchen Skills, Anrufungen und Items reduziert.

Generelle Balance-Anpassungen

Kritischer Trefferschaden erhöht.

Regenerationszeit nach verfehltem kritischen Treffer verkürzt.

Haltungsschaden von Attacken nach einem verfehlten kritischen Treffer erhöht.

Bug Fixes, andere Änderungen

Die Schadensanimation des Spielers wurde angepasst, sodass die Angriffsrichtung nicht unbeabsichtigt geändert wird, wenn er getroffen wird, während er mit einigen Waffentypen angreift, die Haltung erzeugen.

Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass einige Zauber und Anrufungen Schaden verursachten, während sie unter der Wirkung einiger Skills und Items standen.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Effekte des „Sacred Order“-Skills nach einem Waffenwechsel anhielten.

Einige Texte in bestimmten Sprachen wurden korrigiert.

Um wie viel Prozent der kritische Schaden erhöht wurde, erfahren wir leider nicht. Ihr müsst also selbst ausprobieren, ob dadurch nun manche Kämpfe entscheidend leichter für euch werden. Es handelt sich allgemein um einen kleinen Patch. Auf News zum angekündigten DLC "Shadow of the Erdtree" müssen wir weiter warten.

Ist bei den Änderungen was Entscheidendes für euch dabei?