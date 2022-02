Elden Ring: Das sind die Preload-Termine für Xbox One, Xbox Series S/X, PS4 und PS5

Elden Ring erscheint am 25. Februar, es dauert also fast nur noch eine Woche, bis eines der am heißesten erwarteten Spiele des Jahres erscheint. Wer rechtzeitig losspielen will, kann auch jetzt schon den Preload starten, um das Action-RPG vorab herunterzuladen. Zumindest auf Xbox One und Xbox Series S/X – ihr müsst Elden Ring dafür noch nicht einmal vorbestellen.

Elden Ring: Preload auf Xbox ist bereits gestartet

Xbox-Preload schon verfügbar: Wenn ihr eine Xbox One oder Xbox Series X/S besitzt und Elden Ring spielen wollt, könnt ihr zur Sicherheit jetzt schon mit dem Download starten. Dazu müsst ihr einfach nur in den Microsoft Store gehen und dort den Preload aktivieren.

Alternativ könnt ihr die Xbox-App nehmen. Die müsst ihr auf iOS oder Android nutzen, um zur Produktseite von Elden Ring zu navigieren. Dort findet ihr dann die Option "auf die Konsole herunterladen", und zwar unabhängig davon, ob ihr bezahlt habt. (via: Game Rant)

Sogar ohne Kauf: Wer dem Braten noch nicht traut und keine Vorbestellung machen will, ohne zu wissen, wie das Spiel ist, kann Elden Ring nämlich kurioserweise trotzdem schon auf die Xbox herunterladen. Ihr müsst das Spiel nämlich gar nicht gekauft haben. Um es spielen zu können, werdet ihr es dann natürlich wohl trotzdem erwerben müssen.

Elden Ring-Preload auf PS4 und PS5 startet wahrscheinlich 2 Tage vor Launch

Wann startet der Preload? Für PS4 und PS5 gibt es noch keinen offiziellen Termin. Allerdings gibt es natürlich bereits jede Menge Gerüchte, Spekulationen und angebliche Leaks. Die gehen allesamt davon aus, dass es am 23. Februar soweit sein soll. Das wäre dann genau zwei Tage vor der Veröffentlichung und am Mittwoch nächste Woche.

Kurz vor Release erreicht der Hype um Elden Ring und die Vorfreude langsam aber sicher ihren Höhepunkt. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, legen wir euch die ausführliche GamePro-Preview zu Elden Ring von Kollegin Samara ans Herz. Darin erfahrt ihr, welche Highlights und Überraschungen auf euch warten.

