Das Angebot der Zwillingsjungferhüllen in Elden Ring ist anfangs ziemlich bescheiden. Bringt ihr ihnen jedoch die richtigen Klangperlen, so könnt ihr bei den beiden alle Schmiede- und Dunkelschmiedesteine kaufen. Wir verraten euch die Fundorte

Sortiment erweitern mit Klangperlen

Darum geht es: Die Zwillingsjungferhüllen findet ihr in einem Gang bei der Tafel der Gnade. Mit den richtigen Klangperlen verkaufen sie euch neben Schmiede- und Dunkelschmiedesteinen zum Beispiel auch Lilien, die ihr zum Verbessern der Geisteraschen braucht.

Klangperlen von NPCs: Falls ein NPC in eurem Spiel das Zeitliche segnet, braucht ihr euch um dessen Waren, Anrufungen oder Zauber keine Sorgen zu machen. Bei ihrem Tod droppen sie nämlich meist ihre persönliche Klangperle, die ihr wie die anderen bei den Zwillingen abgeben könnt, um das Sortiment des jeweiligen NPCs dort kaufen zu können.

Schmiede- und Dunkelschmiedesteine unendlich kaufen

Beim Schmied könnt ihr eure Waffen verbessern, wenn ihr ihm Runen und die richtigen Upgrade-Materialien bringt. Gewöhnliche Waffen verbessert ihr mit Schmiedesteinen, besondere mit Dunkelschmiedesteinen. Hier erfahrt ihr, wo ihr die nötigen Klangperlen dafür findet.

Schmiedesteine 1 und 2 (normale Waffen bis +6 verbessern)

Die nötige Klangperle erhaltet ihr, wenn ihr den Boss im Kristalltunnel von Raya Lucaria in Liurnia besiegt. Tipp: Nutzt für guten Schaden eine stumpfe Waffe, wie einen Hammer.

Schmiedesteine 3 und 4 (normale Waffen bis +12 verbessern)

Betretet den Versiegelten Tunnel auf dem Altus-Plateau, hinter einem kleinen See. Die Klangperle ist in einer Truhe nahe der Gnade am Anfang des Tunnels. Ihr erreicht sie, wenn ihr durch einen Haufen Gerümpel rollt.

Schmiedesteine 5 und 6 (normale Waffen bis +18 verbessern)

Diese Klangperle befindet sich nicht in einem Tunnel, sondern einem Ruinenareal, das ihr gleich am Anfang des Gebiets Berggipfel der Riesen erreicht. Um dieses Areal betreten zu können, müsst ihr allerdings bereits weit in der Story fortgeschritten sein und den Großen Aufzug von Rold nutzen. Die Klangperle befindet sich in einer Truhe in den Ruinen von Zamor bei einer Treppe.

Schmiedesteine 7 und 8 (normale Waffen bis +24 verbessern)

Für diese Klangperle müsst ihr ein Boss-Duo besiegen. Dieses findet ihr im Zerfallenden Farum Azula am Drachentempel-Altar. Die nächste Gnade davor ist der Drachentempel. Den Großteil des Gebiets, und auch den Teil, in dem ihr den Endgegner findet, könnt ihr erst erreichen, wenn ihr bereits weit in der Story fortgeschritten seid.

Uralte Drachenschmiedesteine (normale Waffen auf +25 verbessern)

Leider gibt es keine Klangperle, die das möglich macht. Ihr müsst sie in der Welt finden. Ihr findet beispielsweise einen bei der Kirche der Ruhe auf dem Berggipfel der Riesen.

Dunkelschmiedesteine 1 und 2 (besondere Waffen bis +2 verbessern)

Die Klangperle, die ihr dafür braucht, erhaltet ihr, wenn ihr einen Boss im Kristalltunnel von Sellia besiegt. Die Miene befindet sich in Caelid. Wenn ihr die Vom Drachen verbrannten Ruinen in Limgrave gut untersucht, findet ihr eine Möglichkeit, verfrüht dorthin zu reisen. Der Boss kann dann allerdings schwierig sein.

Dunkelschmiedesteine 3 und 4 (besondere Waffen bis +4 verbessern)

Die Klangperle bekommt ihr für einen Duo-Bosskampf und es empfiehlt sich dafür wieder eine stumpfe Waffe. Den Endgegner findet ihr im Altustunnel in der Mitte des Altus-Plateaus gelegen.

Dunkelschmiedesteine 5 und 6 (besondere Waffen bis +6 verbessern)

Die Klangperle findet ihr hinter der Ersten Kirche von Marika auf dem Berggipfel der Riesen. Nehmt den Ausgang, der Marikas Statue gegenüberliegt. Draußen findet ihr die Klangperle an einer Leiche im Schnee. Um das Areal erreichen zu können, müsst ihr in der Story bereits weit fortgeschritten sein.

Dunkelschmiedesteine 7 und 8 (besondere Waffen bis +8 verbessern)

Diese Klangperle befindet sich im Zerfallenden Farum Azula. Ihr findet sie an einer Leiche nahe der Gnade namens Sturmbalkon. Den Großteil des Gebiets, und auch den Teil, in dem ihr den Endgegner findet, könnt ihr erst erreichen, wenn ihr bereits weit in der Story fortgeschritten seid.

Dunkelschmiedesteine 9 (besondere Waffen bis +9 verbessern)

Auch diese Klangperle ist im Zerfallenden Farum Azula zu finden, an einem Altar, vor dem ein Bestienmann steht. Von der Gnade An der Großen Brücke. Wenn ihr den Aufzug aktiviert habt, fahrt ihr nach unten und haltet euch immer rechts.

Uralte Drachendunkelschmiedesteine (besondere Waffen auf +10 verbessern)

Um besondere Waffen auf +10 zu bringen, braucht ihr einen Uralten Drachendunkelschmiedestein. Auch diese können leider nicht gekauft werden und müssen gefunden werden. Ihr bekommt beispielsweise einen, wenn ihr Latennas Questline absolviert.

