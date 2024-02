Shadows of the Erdtree: Kann man den Elden Ring DLC schon vorbestellen?

Zurück in die Zwischenlande!

Die Veröffentlichung von Elden Ring liegt nun schon fast zwei Jahre zurück und seit dieser Zeit warten alle Spielerinnen und Spieler darauf, dass endlich mehr Inhalte zum Spiel hinzugefügt werden. Die Ankündigung des Elden Ring DLCs Shadow of the Erdtree war daher ein wahrer Leckerbissen für alle Fans. Das Beste? Zum ersten Mal wurde der Inhalt des DLCs geteasert!

Derzeit ist der DLC nur im PlayStation Store und bei Steam erhältlich. Sobald ihr den DLC zu Elden Ring bei anderen Händlern vorbestellen könnt, werden wir diesen Artikel natürlich entsprechend aktualisieren.

Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC: Alle wichtigen Informationen

Wann wird der DLC veröffentlicht? Der Elden Ring DLC kommt am 21. Juni 2024 raus.

Der Elden Ring DLC kommt am 21. Juni 2024 raus. Um was wird es im DLC gehen? Wie ihr im Trailer sehen könnt, warten neue Gebiete, Bosse und andere Neuerungen darauf, von euch erkundet zu werden.

Wie ihr im Trailer sehen könnt, warten neue Gebiete, Bosse und andere Neuerungen darauf, von euch erkundet zu werden. Wie lange geht der DLC? Der Trailer hat zwar schon viel gezeigt, aber es ist noch nicht klar, wie viel Zeit ihr brauchen werdet, um die neuen Gebiete zu erkunden.

Wer sich selbst ein Bild vom neuen Trailer machen möchte, kann dies hier tun. Einfach bis Minute 28:55 vorspulen.

Bereitet euch auf den DLC mit der Open-World von Elden Ring vor

Falls ihr Elden Ring bisher noch nicht gespielt habt und euch der Trailer zum neuen DLC jetzt komplett abgeholt hat, dann keine Sorge. Bis zum Release solltet ihr noch genug Zeit haben, um das Hauptspiel nachzuholen.

In Elden Ring taucht ihr ein in das Zwischenland, eine Fantasy-Welt, die von Hidetaka Miyazaki, dem visionären Schöpfer der einflussreichen Dark Souls-Videospielreihe, und George R. R. Martin, dem meisterhaften Autor hinter Game Of Thrones, erschaffen wurde. Es erwarten euch Rätsel, Gefahren und Abenteuer, wie ihr sie noch nie zuvor erlebt habt.

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Ihr könnt auch euren eigenen Charakter erstellen und euren Spielstil ganz individuell gestalten. Im Vergleich zu anderen Soulslike-Spielen könnt ihr in Elden Ring auch viel zwischen Nah- und Fernkampf wechseln. Es erwarten euch verschiedene Magiebuilds, die vor allem für diejenigen unter euch nützlich sein könnten, die Probleme mit schweren Bosskämpfen haben.