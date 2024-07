'Der Bayle-Kampf war absolut episch' - Elden Ring-Spieler kämpft sich durch den DLC, greift aber selbst kein einziges Mal an

Durch den DLC spielen, ohne selbst kämpfen zu müssen? Ziemlich cool, wie wir finden.

Der Release von Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist knapp einen Monat her und während einige Community-Mitglieder noch immer dabei sind, die neuen Gebiete und Bosse kennenzulernen, haben andere schon mehrfach das Ende gesehen und spielen trotzdem weiter.

Souls Speedrunner Distortion2 stellt sich zum Beispiel in neuen Spieldurchläufen stets selbst geschaffene Herausforderungen. In einem kürzlich veröffentlichten Video stellt er eine davon vor – und darin muss er nicht einmal selbst angreifen.

Eine kleine Warnung noch: Im Text benennen wir einige Bosse des DLCs, ohne aber im Detail auf die Kämpfe einzugehen.

Geisteraschen sind der Easy-Mode? Oh nein!

Ohne Kämpfe geht es natürlich nicht und damit er die Kloppereien nicht selbst erledigen muss, lässt der Streamer einfach seine Geisteraschen für sich kämpfen. Wie wir aus eigener Erfahrung jedoch wissen: Ganz ohne weiteres hauen die aber sicher keinen Boss um. Oder doch?

Aber erstmal zu den Regeln: Im kompletten Durchgang darf er nur Beschwörungen nutzen, die neu im DLC dazu gekommen sind – Geisteraschen aus dem Hauptspiel sind also tabu. Hilfe durch beschworene NPCs ist hingegen erlaubt.

Sein Video könnt ihr euch hier anschauen:

Wie stellt er das Ganze an: Die erste Herausforderung besteht darin, die neuen Geisteraschen aus Shadow of the Erdtree zu bekommen. Das ist – so ganz ohne Attacken – bereits ein echtes Abenteuer.

Im Anschluss testet er die verschiedenen Begleiter*innen auf ihre Tauglichkeit und muss dabei zuerst einige kleine Rückschläge hinnehmen, zum Beispiel wenn einzelne Geister lieber tatenlos in der Gegend herumstehen oder schlicht zu wenig Schaden an den Bossen machen. Letzteres ist vor allem deswegen wichtig, da Distortion2 seine Beschwörungen während des Kampfes heilt und irgendwann an die Grenze seiner Mana-Reserven kommt.

Nach und nach schafft er es allerdings trotzdem, mit verschiedenen Geistern die Bosse des DLCs zu besiegen. Mit Schwertmeister Yosh ist er beispielsweise gegen Bayle erfolgreich, im letzten Kampf schafft es Taylew der Golemschmied, den wohl schwersten Boss des Spiels zu besiegen.

Unser Highlight war allerdings der Kampf gegen den Avatar des Scadubaums, den bestreitet nämlich die Asche des Großmaulwichts. Den Kampf findet ihr im Video bei 1:05:40 und nur so viel: David gegen Goliath war gestern!

Für den kompletten Run benötigte Distortion2 übrigens 12 Stunden und 22 Minuten und in dieser Zeit hat er gerade einmal 27-mal das Zeitliche gesegnet. Eine beeindruckende Leistung, die vor allem durch die Kämpfe einen hohen Schauwert hat, wie wir finden.

Wie sieht es bei euch aus? Kennt ihr andere spannende Challenges? Habt ihr den DLC schon durch und stellt euch auch eigene Herausforderungen? Wie sehen diese aus? Verratet es uns in den Kommentaren!