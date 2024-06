Elden Ring: So viel stärker seid ihr seit dem letzten Patch am Anfang des DLCs - Die genauen Zahlen sind verblüffend!

Die ersten Fragmente haben jetzt deutlich mehr Wumms, aber zu schnell bei Messmer landen, solltet ihr trotzdem nicht!

Direkt nach Release der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree dominierte die Schwierigkeits-Debatte auf sämtlichen Social Media-Plattformen. Dass vielen der DLC zu schwer war, sorgte sogar für zahlreiche negative Steam-Bewertungen.

FromSoftware besserte daher schnell mit einem Update nach und erhöhte die Wirkung der ersten wichtigen Scadubaum-Verstärkungen (die DLC eigene Fortschrittsmechanik). Der Start in das Add-on wurde dadurch merklich einfacher – und jetzt, da wir die konkreten Zahlen für den Boost kennen, wird auch klar, warum!

So viel stärker werdet ihr jetzt durch die ersten Scadubaum-Fragmente

Wer fleißig Scadubaum-Fragmente sammelt und sich mit dem Segen des Schattenreichs am Ort der Gnade verstärkt, spürt schnell einen deutlichen Unterschied bei Angriff und Verteidigung. Das war bereits vor dem kürzlich erschienenen Patch so, hat sich jetzt aber gerade bei den ersten Stufenaufstiegen noch mal ordentlich gesteigert.

IGN listet auf X (ehemals Twitter) den prozentualen Boost vor und nach dem Patch auf.

Vorher gab es auf allen Stufen einen Zugewinn von 5% bei der Angriffskraft .

. Jetzt gibt es bei Stufe 1 ganze 11,11%, bei Stufe 2: 10,01%.

Danach geht es dann aber wieder nach unten und mit 5,01% fast zum ursprünglichen Wert zurück, während nur einzelne Upgrades noch mehr bringen.

Nur ein Boost für den Anfang des DLCs: Auf den höheren Stufen wird der Zugewinn sogar jetzt noch niedriger. Ab Stufe 13 gibt's nämlich jetzt nur noch 2,5% obendrauf.

Damit kommt das Ganze am Ende wieder ungefähr beim selben Ergebnis raus, mit nur einem minimalen Zugewinn ganz am Ende (verglichen mit dem bisherigen)! FromSoftware hat also nicht generell die Auswirkungen der Scadu-Stufen verstärkt, sondern nur die Verteilung geändert, sodass Spieler*innen sich jetzt gerade dann leichter tun dürften, wenn sie am Anfang noch nicht so viel erkunden und Fragmente finden.

Nach wie vor gilt also immer noch: Erkundet und sammelt diese Items! Dann könnt ihr am Ende des DLCs mehr als doppelt so stark sein. Allerdings nur im Schattenreich. Im Zwischenland gilt der Bonus nicht.

Im Post könnt ihr euch das Ganze mal im Detail anschauen:

Auch eure Verteidigung wird besser

Daneben bietet die Tabelle auch einen Vergleich der Resistenz vor und nach dem Patch. In diesem Punkt hat sich ebenfalls einiges getan.

Vor dem Patch waren es auf Stufe 1 und 2: 4,80% und 4,30%.

Nach dem Patch sind es auf denselben Stufen: 9,89% und 9,51%.

Hier zeigt sich erneut ein ähnliches Bild, denn auch danach geht es mit dem neuen Patch runter. Allerdings wurden die Werte auch schon vor dem Update auf höheren Stufen wesentlich geringer.

Habt ihr den Elden Ring-DLC vor und nach dem Patch gespielt und einen Unterschied festgestellt oder hattet ihr bereits zu viele Scadu-Fragmente gesammelt, um überhaupt davon profitieren zu können?