Elden Ring: Speedrun-Rekord schon wieder geknackt und ist jetzt bei unter einer Stunde

Elden Ring ist ein gigantisches Spiel und das merken gerade viele Spieler*innen, die sich seit knapp zwei Wochen langsam durch die riesige Open World arbeiten. Hingegen gibt es aber auch Speedrunner, die sich auf das Spiel stürzen und derzeit immer verrücktere Rekorde aufstellen. Mittlerweile ist dieser schon bei unter einer Stunde angekommen.

Elden Ring wurde in unter einer Stunde beendet!

Elden Ring ist gefühlt gerade erst erschienen und ist im Gegensatz zu anderen Spielen der Reihe durch die offene Welt komplett anders aufgebaut. Trotzdem gibt's jetzt schon eine ganze Reihe von Speedrun-Strategien, die mittlerweile für unglaubliche Rekorde sorgen.

Achtung, es können SPOILER folgen!

Bereits in dieser Woche konnte Speedrunner niko bellic mit einem unglaublichen No Death-Speedrun begeistern. Für diesen brauchte er insgesamt 2,5 Stunden. Jetzt meldete sich ein anderer Speedrunner namens Distortion2 und hat diesen Rekord stark unterboten – auch wenn er dabei gestorben ist.

Wie lange braucht Distortion2? Für den Versuch, den er jetzt geteilt hat, der aktuell auch der Weltrekord ist, brauchte er 49 Minuten und 29 Sekunden. Ihm nach war das der erste Versuch an dem Speedrun von ihm und es wird noch viel schneller. Als nächstes will er versuchen, die 40-Minuten-Marke zu knacken und dabei nicht einmal zu sterben.

Es wird also sehr wahrscheinlich in der Zukunft noch deutlich schnellere Speedruns geben. Es bleibt also spannend, wie sehr die Rekorde bei Elden Ring noch purzeln können. Wenn ihr gerade noch die ersten Schritte in dem Open World-RPG macht, dann haben wir für euch einige Einsteigertipps parat.

Was denkt ihr wie schnell Elden Ring am Ende durchgespielt werden kann? Habt ihr auch schon einmal einen Speedrun in einem Spiel gemacht?