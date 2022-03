Elden Ring-Fans wollen nicht, dass die vielleicht beste Waffe im Spiel angepasst wird

Elden Ring lässt uns sehr viele Freiheiten, deutlich mehr als andere Spiele von FromSoftware zuvor. Aber trotz der großen Auswahl an Spielstilen, Builds und Items, hat die Community bereits eine Waffe ausgemacht, die ähnlich wie die Twinblades aus Dark Souls 3 (von Fans auch Winblades genannt) einen großen Vorteil gegenüber den meisten anderen Prügeln im Spiel bietet: Das Mondschleier-Katana (auch Moonveil Katana).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Fans bangen um das Mondschleier-Katana in Elden Ring

Darum ist die Waffe so mächtig: Der Mond hängt in Souls-Spielen meistens mit magischen Fähigkeiten zusammen. Das ist auch in Elden Ring nicht anders, und so wirkt das Mondschleier-Katana neben physischem auch magischen Schaden. Magie spielt im neuesten Titel von FromSoft eine große Rolle, und so könnt ihr mit der Waffe leicht die Schwächen eines Gegners ausnutzen. Abgesehen davon ist auch der Grundwert des Schwerts nicht von schlechten Eltern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Angst geht um: Kein Wunder, sorgen sich viele Fans zum Beispiel auf Twitter, dass FromSoft einen Patch veröffentlichen könnte, durch den das Mondschleier-Katana generft wird, wodurch einige Builds geschwächt werden würden. Wer online spielt, wird auf viele Befleckte treffen, die im PvP die scharfe Magieklinge schwingen. Zudem wäre es nicht das erste Mal, dass das Studio einer Waffe einen Nerf verpasst.

Noch gibt es aber keinen offiziellen Hinweis, dass das Lieblingsschwert der Community wirklich angepasst wird. Ihr müsst euch also vorerst keine andere Waffe suchen. Zudem gibt es auch gegen das Mondschleier-Katana Wege, einen Kampf zu bestehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was Elden Ring alles zu bieten hat, erfahrt ihr im Test-Video:

Noch mehr Artikel zu Elden Ring:

So bekommt ihr das Mondschleier-Katana

Diesem Boss müsst ihr das Schwert abluchsen: Begebt euch in den Gaeltunnel, der sich in der Region Caelid, östlich von der Startregion Limgrave, befindet. Am Ende dieses Dungeons wartet der Magma-Lindwurm auf euch, der das Mondschleier-Katana fallen lässt, wenn ihr ihn besiegt. Eine genaue Anleitung findet ihr in einem separaten Guide.

Die Eisaxt ist übrigens eine tolle Alternative, vor allem früh im Spiel:

10 1 Mehr zum Thema Elden Ring: Holt euch das Eisige Beil früh im Spiel

Waffenschaden hängt von euren Stats ab: Zwar haben Waffen auch in Elden Ring einen Schadenswert, doch dieser bildet nur die Basis. Je nachdem, um welches Item es sich handelt, könnt ihr die Effektivität durch bestimmte Charakter-Stats steigern. Im Fall des Mondschleier-Katana sind das Geschick und Intelligenz. Fallt ihr unter einen gewissen Wert, könnt ihr eine Waffe nicht einmal ordentlich nutzen.

Was ist eure Lieblingswaffe in Elden Ring?