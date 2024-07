Ihr dachtet, Stärke-Builds in Elden Ring sind schwierig zu spielen - Dann müsst ihr das unbedingt wissen

Für manche Builds müssen wir unserem Charakter einfach genug Spinat servieren!

Elden Ring ist ein schweres Spiel und Spielende suchen daher völlig zurecht nach effektiven und starken Builds, um Malenia, Radahn und Co. eins auf die Mütze zu geben.

Besonders beliebt sind dabei Magie- und Blutungs-Builds, aber auch andere Fernkampfbuilds stehen gerade für die DLC-Bewältigung hoch im Kurs der Elden Ring-Community. Der Astrologe und seine Schimmerzauber standen zum Release von Elden Ring sogar lange Zeit für einen integrierten ‘Easy-Mode’ für den Spielanfang.

Auf Reddit diskutieren Fans aber gerade darüber, dass das Spiel durch ein ganz anderes Attribut zum Spaziergang wird.

‘Der wahre Easy Mode ist STÄRKE’

Charaktere, die sich vorrangig auf das Attribut Stärke konzentrieren und dazu große und schwere Waffen schwingen, haben es unter Umständen wesentlich schwerer, als die oben genannten Spielweisen. Grund dafür sind die teils ewig langen Angriffscombos der Bosse und die vergleichsweise kurzen Angriffsfenster.

Reddit-User mimudidama sieht das allerdings etwas anders und schreibt:

“Ich habe das Gefühl, die wahre Option für einen ‘Easy Mode’ besteht darin, ein Bonk-Meister zu werden, der massive Waffen schwingt und einfach Sprungangriffe ausführt, um jeden Gegner so zu Tode zu hacken.”

Den gesamten Reddit-Thread könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Natürlich ist es nicht ganz leicht, aber mimudidama spricht einen wichtigen Punkt an – die Sprungangriffe. Diese sind auch unserer Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg eines jeden Stärke-Builds.

Attacken aus der Luft lassen uns nämlich wesentlich schneller treffen und benötigen kein langes Ausholen. Zudem machen sie mehr Schaden und schwächen die Haltung unserer Gegner wesentlich stärker. Das lässt uns wiederum schneller kritische Treffer landen – wenn unsere Feinde dann überhaupt noch leben.

Unter dem Post bekommt mimudidama auf jeden Fall viel Zuspruch. User AdventurousAd9519 schreibt zum Beispiel:

"Ich stimme zu, ich benutze den Giant Crusher und schlage einfach auf Alles ein und es stirbt. Manchmal muss ich mehrfach treffen, aber der Effekt ist der gleiche.”

Am passendsten beschreibt es allerdings User SpecialOfficerHunk mit den poetischen Worten: ‘If smart unga doesn't bunga, you have to unga more bunga.’

Mehr Elden Ring-Stories findet ihr hier:

Stärke-Waffen eignen sich mit dieser Taktik nicht nur dafür, selbst so manche Bosse mit wenigen Schlägen umzuklatschen, sie sehen auch noch super stylisch aus. Habt ihr nicht auch schonmal davon geträumt, Malenia mit einem großen Anker aus den Latschen zu hauen?

Habt ihr bereits Stärke-Builds gespielt und wenn ja, welche Waffe hat euch dabei am besten gefallen? Seid ihr Fans der 'Bonk-Taktik'? Verratet es uns in den Kommentaren!