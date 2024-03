Elden Ring: Die stärksten 10 Builds - Fan zeigt, wie ihr aus Bossen Kleinholz macht

Großschwert oder Magie? Bei diesen Builds sollte für alle was dabei sein.

Habt ihr nach der DLC-Enthüllung wieder Lust bekommen, euch ins Zwischenland zu stürzen? Womöglich müsst ihr auch erst noch zu dem Gebiet vordringen, in dem Shadow of the Erdtree startet. Ein Fan stellt in seinem aktuellen Video die stärksten Builds vor, mit denen ihr den Bossen und Feinden in Elden Ring richtig gut einheizen könnt. Wir verraten euch, welche das sind.

Unsere drei Build-Highlights aus dem Video

Welchen Build ihr euch aus dem YouTube-Video von Your Average Gamer herauspickt, hängt ein wenig von euren persönlichen Präferenzen ab: Wollt ihr beispielsweise gerne im Fernkampf bleiben und auf Magie setzten oder lauft ihr lieber mit mächtigem Großschwert herum?

Zudem kommt es auch darauf an, ob ihr euch noch im ersten New Game befindet oder bereits in einem NG+ Durchlauf. Manche der notwendigen Waffen und Ressourcen sind nämlich erst in relativ fortgeschrittenen Gebieten zu finden. Wir stellen euch hier drei Builds, die wir besonders spannend finden vor, listen aber auch die anderen für euch auf.

Eine ausführliche Übersicht über die jeweiligen Stats und zusätzliche Items bekommt ihr im Video bei den entsprechenden Zeitstempeln:

Ice Spear (Geschick- oder Weisheits-Build)

Der Build ist was für euch, falls ihr gerne auf mittlerem Abstand zu Gegner bleiben möchtet und einen Zauber- oder Geschick-Build spielt.

Ice Spear ist eine Kriegsasche, die ihr von dem Night Cavalry-Ritter im östlichen Liurnia bekommt. Ihr findet ihn bei Nacht in der Nähe der kaputten Brücke (via fextralife.com).

Die Waffen-Fähigkeit skaliert besonders stark mit Geschick und Weisheit und bietet sich daher für einen entsprechenden Charakter-Build, beziehungsweise den passenden Speer an.

Die Angriffe treffen sehr zuverlässig bei vielen Gegnertypen und versursachen Magie-, Frost- und auch noch ein wenig Haltungsschaden. Baut sich dieser auf, werden Feinde, auch Bosse, gestunnt. Your Average Gamer nutzt die Kriegsasche auf einem Guardian's Swordspear. Diese bekommt ihr von Erdtree Guardian-Feinden, beispielsweise auf dem Altus Plateau.

Darkmoon Greatsword (Weisheits-Build)

Dieser Build ist besonders was für alle FromSoftware-Veteran*innen, die mit der wohl legendärsten Soulswaffe losziehen wollen. Varianten dieses Großschwerts gab unter anderem in der Dark Souls-Reihe und Bloodborne.

Auch in Elden Ring eignet sich die Waffe für einen richtig starken Build, mit dem ihr jede Menge Magieschaden für relativ geringe FP-Kosten austeilen könnt.

Allerdings müsst ihr für das Schwert erst mal Rannis Questline absolvieren. In diesem Guide führen wir euch durch die einzelnen Schritte:

Das Großschwert skaliert vor allem mit Weisheit, also empfiehlt es sich für einen Zauberinnen-Build.

Blasphemous Blade (Faith Build mit optionaler Stärke-/Geschick-Komponente)

Eine Waffe, die sich in Elden Ring schon lange großer Beliebtheit erfreut, weil sie von Anfang an sehr stark war, ist das Blasphemous Blade, eine Waffe, die beim Aufleveln am stärksten mit Faith skaliert, daneben aber auch mit den Werten Stärke und Geschick.

Ihr bekommt sie von Enia im Hub für das Boss-Echo von Rykard.

Your Average Gamer nennt es den "Easy Mode" für Elden Ring, da die Waffe extrem viel Feuerschaden verursacht und Träger*innen heilen kann. Im DLC könnte sich Feuerschaden weniger anbieten, gerade da ein wichtiger Bossgegner, Messmer, selbst gerne zündelt; allerdings gibt Your Average Gamer zu bedenken, dass euch in diesem Fall mit einem Faith-Build noch weitere gute Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

Die Spezialattacke des Schwerts skaliert ohnehin ausschließlich mit Faith. Die Skalierung mit den anderen Werten gilt nur für die physischen Attacken.

Aktuelle News zu Shadow of the Erdtree findet ihr hier:

7 weitere mächtige Builds

Falls bei dieser kleinen Auswahl nichts dabei war, solltet ihr euch mal unter den weiteren Builds umschauen, die im Video zusätzlich genannt werden. Wir listen für euch auch auf, welche Charakterwerte ihr dafür besonders stark leveln müsst:

Comet Azur (Weisheits-Build)

(Weisheits-Build) Ancient Dragon Lightning Strike (Faith-Build)

(Faith-Build) Lion's Claw (Großschwert-Stärke-Build)

(Großschwert-Stärke-Build) Death's Poker (Weisheits-Misch-Build)

(Weisheits-Misch-Build) Mohgwyns Sacred Speer (Stärke-Arkan-Build, bzw. Bleed-Build)

(Stärke-Arkan-Build, bzw. Bleed-Build) Scavengers Curved Swords (Arkan-Build, bzw. Bleed-Build)

(Arkan-Build, bzw. Bleed-Build) Night Comet (Weisheits-Build)

Mehr starke Builds findet ihr auch in unserer Guide-Übersicht. Wollt ihr noch mal komplett von vorne anfangen oder zumindest einen neuen Build aufbauen und euch damit Richtung DLC aufmachen, solltet ihr hier für jeden Geschmack etwas finden.

Release: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Auf GamePro.de findet ihr bereits alle wichtigen News zum Thema.

Welcher dieser Builds lacht euch besonders an? Gerne dürft ihr natürlich auch euren eigenen, richtig starken Build hier erklären.