Elden Ring: Ich habe Redebedarf - ihr auch? Dann tauscht euch hier aus

Oh Gott, mit diesen Steinen kann ich den Fallschaden testen? Gut zu wissen. Und wow, was für ein abgefahrener Bosskampf war das denn? Mal ganz zu schweigen von diesen miesen Schafen, arg!

Wie mir geht es aktuell wohl vielen Spieler*innen, die sich in Elden Ring durch das Zwischenland kämpfen. Überall gibt es Geheimnisse, spektakuläre Kämpfe und Aha-Momente, die man sofort jemanden erzählen will. Bei mir müssen da meist die Kolleg*innen herhalten, woraus sich gerne spannende Gespräche ergeben.

Und auch das Stöbern in euren Kommentaren unter unseren Elden Ring-Artikeln trägt dazu bei, das Spektakel Elden Ring zu verarbeiten. Dadurch merke ich umso mehr, wie schön es ist, sich als Teil einer Community auszutauschen.

Annika Bavendiek

@annika908 Annika ist absoluter Souls-Noob und erlebt mit Elden Ring ihre Premiere in dem harten Sub-Genre. Dementsprechend ist ihre Zeit im Zwischenland sehr aufregend für sie, was sie unter anderem in ihren Tagebuch-Artikeln verarbeitet. Da ein Tagebuch aber manchmal nicht reicht, sucht sie den offensiveren Austausch - für sich und auch für euch.

Kommentare frei für Elden Ring

Damit auch ihr euch bei GamePro noch besser über Elden Ring austauschen könnt, wir aber weder ein Forum noch einen Discord-Server oder etwas Ähnliches bieten können, wollen wir euch mit diesem Artikel eine Art Forum geben.

Hier könnt ihr euch in den Kommentaren frei über Elden Ring unterhalten. Tipps, Anekoden, Aufreger, egal um was es geht, haut in die Tasten.

Aber Achtung: Spoiler voraus!

Da die Themen, die einen unter den Nägeln brennen, meist mit Spoilern zu tun haben, können wir die nicht ausschließen. Ihr lest die Kommentare also auf eigene Gefahr, seid damit aber auch frei über alles in Elden Ring zu schreiben.

Ihr sucht gezielteren Austausch zu Elden Ring? Dann schaut in unsere Artikel zum Spiel vorbei und tobt euch gerne dort in den Kommentaren aus. Unsere Guides helfen euch nicht nur, sondern sind in den Kommentaren auch eine Anlaufstelle für weitere Tipps. Und in unseren Kolumnen schreiben wir unsere Meinung nieder, zu der wir auch gerne eure Stimme hören, äh lesen würden.