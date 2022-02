Elden Ring-Umfrage: Mit welcher Klasse startet ihr?

Es hat lange gedauert, aber in der nächsten Woche ist es endlich soweit. Mit Elden Ring erscheint eines der am heißest erwarteten Titel des Jahres 2022. Das Action-Rollenspiel aus dem Hause FromSoftware bietet anders als seine indirekten Vorgänger der Dark Souls-Reihe eine offene Spielwelt, in der zahlreiche Aufgaben und Gefahren auf euch warten.

Dabei übernimmt Elden Ring aber auch zahlreiche Elemente der bisherigen Souls-Spiele, darunter auch das Klassensystem. Anfangs erstellt ihr nämlich einen Charakter und könnt diesem dann eine spezifische Klasse zuweisen. Welche Klassen es gibt, verraten wir euch in unserem Guide:

80 4 Mehr zum Thema Elden Ring: Alle 10 Klassen und welche sich für euch eignet

10 Klassen, aber welche wählt ihr?

Ihr habt euch schon entschieden? Sehr gut, denn in unserer Umfrage wollen wir von euch wissen, mit welcher Klasse ihr in Elden Ring in den Kampf zieht. Macht mit und stimmt ab!

In den Kommentaren dürft ihr eure Entscheidung natürlich auch gerne näher erklären. Warum habt ihr euch für eine bestimmte Klasse entschieden? Und was macht die Faszination bestimmer Klassen für euch aus? Lasst uns gerne einen Kommentar da und diskutiert. Wir sind gespannt auf eure Beiträge und bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme!