Elden Ring: Alle 10 Klassen und welche sich für euch eignet

In Elden Ring könnt ihr die Stärken eures Charakters im Spielverlauf anpassen, indem ihr entsprechende Stats wie Ausdauer oder Intelligenz levelt. Auch neue Waffen und Monturen findet ihr auf eurer Reise. Doch schon mit der richtigen Klasse zu starten – also einem Build, dessen Basiswerte und Ausrüstung zu eurem Spielstil passen – ist trotzdem empfehlenswert.

Gerade beim Einstieg setzt uns Entwickler FromSoftware sehr gerne den ein oder anderen richtig harten Gegner-Brocken vor die Nase. Damit ihr an diesen nicht verzweifelt, stellen wir euch alle 10 Klassen samt Stats und Ausrüstung vor, erklären, welche Stats was bewirken und für welchen Spieler*innen-Typ sich welcher Build eignet. Falls ihr einfach nur die Stats im direkten Vergleich sehen wollt, könnt ihr einen Blick in unsere Tabelle werfen.

Vorläufige Informationen: Da die Informationen aus einem Preview-Buid stammen, kann sich bis zum Release noch etwas an Ausrüstung und Werten ändern. Zudem können wir die Klassen erst abschließend bewerten, wenn wir alle selbst getestet haben. Wir werden diesen Guide entsprechend aktualisieren.

Die 10 Startklassen und für wen sie sich eignen

Auch zur Ausstattung und den Stats der verschiedenen Builds liefern uns Den of Geek und fextralife.com bereits zahlreiche Informationen. Wir fassen für euch zusammen und geben euch Tipps.

1. Hero

Level: 7

Stärkste Stats: Kraft 14, Stärke 16, Kondition 12

Ausrüstung: Streitaxt, Lederschild

Geeignet für Melee-Fans, die sich einen Charakter wünschen, der auch mal ein paar Schläge einstecken und viel tragen kann. Zudem bringt er gute Voraussetzungen für schwere Stärke-Waffen sowie Ausdauer mit.

2. Bandit

Level: 5

Stärkste Stats: Geist 11, Geschick 13, Arkanenergie 14

Ausrüstung: Messer, Buckler-Schild, Kurzbogen und Pfeile

Geeignet für alle, die sich vielseitig aufstellen möchten, aber schon Erfahrung haben. Der Nahkampf mit dem Messer erfordert Geschick, mit dem Bogen kann der Bandit aber auch auf Distanz gehen. Der Arkanenergie-Wert hilft beim Finden von Items, kann aber in Kombination mit Geist und entsprechender Waffe auch dazu dienen, den Charakter auf Magie umzurüsten.

3. Astrologer

Level: 6

Stärkste Stats: Geist 15, Geschick 12, Weisheit 16

Ausrüstung: Stab, Kurzschwert und Schild

Geeignet für Spielende, die auf eine Mischung aus Nahkampf mit Schwert und Schild sowie Magie setzen möchten. Das Build eignet sich gut für Neulinge, da ihr auf Distanz gehen könnt, solange das Mana reicht. Der hohe Geschick-Wert verkürzt Zauberwirkzeiten.

4. Warrior

Level: 8

Stärkste Stats: Kraft 11, Geist 12, Kondition 11, Geschick 16

Ausrüstung: Zwei Scimitars und Buckler-Schild

Geeignet für Nahkampf-Fans, die sich eher den schnellen Geschicklichkeits-Waffen verschreiben möchten. Dafür bringt der Warrior auch schon einen guten Ausdauerwert mit.

5. Prisoner

Level: 9

Stärkste Stats: Geist 12, Geschick 14, Weisheit 14

Ausrüstung: Stab, Degen und Schild

Geeignet für eine Mischung aus Nahkampf und Fernkampf mit Zaubern. Die Prisoner-Klasse ähnelt dem Astrologer, bringt aber andere Startzauber und eine kleine Variation bei der Verteilung der Werte mit. Dank dem noch höheren Geschick-Wert kann er Zauber noch schneller wirken.

6. Confessor

Level: 10

Stärkste Stats: Geist 13, Stärke 12, Geschick 12, Glaube 14

Ausrüstung: Fingersiegel, Breitschwert, Schild

Eignet sich für einen Mix aus Nahkampf und Zaubern. Aber im Gegensatz zu Astrologer und Prisoner wirkt der Confessor sie mit einem Fingersiegel und hat daher glaubensbasierte Zauber zur Verfügung, die er dank des Geschick-Werts schnell wirken kann.

7. Wretch

Level: 1

Stärkste Stats: keine (alles auf 10)

Ausrüstung: Knüppel

Eignet sich für erfahrene Souls-Veteran*innen, die mit einem unbeschriebenen Blatt losziehen möchten. Der Wretch startet nicht nur auf Level 1 und mit gleich verteilten Werten, sondern auch ohne Rüstung. Mit dem Knüppel kann er zwar austeilen, Schläge treffen ihn aber hart.

8. Vagabond

Level: 9

Stärkste Stats: Kraft 15, Stärke 14, Geschick 13

Ausrüstung: Langschwert, Hellebarde, Schild

Eignet sich für alle Nahkampf-Fans, die gerne auf eine Mischung aus Geschicklichkeit und Stärke setzen. Zudem kann der Vagabond mit seiner Lebensleiste sowohl ganz gut einstecken als auch durch den Stärke-Wert einiges tragen.

9. Prophet

Level: 7

Stärkste Stats: Geist 14, Stärke 12, Glaube 16

Ausrüstung: Fingersiegel, Speer, Rickety Schild

Eignet sich für eine Mischung aus Nahkampf und glaubensbasierte Zauber. Im Nahkampf hat der Prophet mit dem Speer eine große Reichweite, kann aber nur frontal angreifen. Dafür eignet sich die Waffe auch für den Pferdekampf gegen große Gegner. Aufgrund seines niedrigeren Geschick-Werts kann er Zauber nicht so schnell wirken wie der Confessor.

10. Samurai

Level: 9

Stärkste Stats: Kraft 12, Kondition 13, Stärke 12, Geschick 15

Ausrüstung: Uchigatana, Langbogen, Rotdornrundschild, Pfeile, Feuerpfeile

Eignet sich für temporeichen Nahkampf, dank seiner Kombination aus Ausdauer und Geschicklichkeit. Zudem bringt der Samurai mit dem Langbogen auch eine interessante Möglichkeit für den Fernkampf mit.

Welche Stats gibt es und was bewirken sie?

Wer bereits Dark Souls und Co. gespielt hat, weiß bei einigen Stats sofort Bescheid. Aber Vorsicht: Es gibt doch einige Unterschiede zu früheren FromSoftware-Spielen. Denofgeek.com liefert uns Einzelheiten.

Kraft ist euer Gesundheits-Wert, in anderen Spielen auch Vitalität genannt. Beim Verbessern erhaltet ihr mehr Lebenspunkte und seid weniger empfindlich für Feuer und Gift.

ist euer Gesundheits-Wert, in anderen Spielen auch Vitalität genannt. Beim Verbessern erhaltet ihr mehr Lebenspunkte und seid weniger empfindlich für Feuer und Gift. Geist zu leveln, gibt euch mehr Mana und macht euch weniger empfindlich für Schlaf und Wahnsinn.

zu leveln, gibt euch mehr Mana und macht euch weniger empfindlich für Schlaf und Wahnsinn. Kondition ist eure Ausdauer. Mit dem Leveln verlängert sich eure Leiste, und eure physische Schadensminderung verbessert sich. Ihr seid zudem weniger empfindlich gegen Blutung und Frostschaden.

ist eure Ausdauer. Mit dem Leveln verlängert sich eure Leiste, und eure physische Schadensminderung verbessert sich. Ihr seid zudem weniger empfindlich gegen Blutung und Frostschaden. Stärke braucht ihr, um physischen Schaden auszuteilen, aber auch um ein höheres Gewicht tragen zu können. Schwere Waffen skalieren für gewöhnlich mit diesem Wert.

braucht ihr, um physischen Schaden auszuteilen, aber auch um ein höheres Gewicht tragen zu können. Schwere Waffen skalieren für gewöhnlich mit diesem Wert. Geschick erhöht ebenfalls physischen Schaden, reduziert aber gleichzeitig die Zauberwirkzeit und sogar Fallschaden. Leichtere Waffen mit schnellen Movesets und Bögen skalieren normalerweise mit Geschick.

erhöht ebenfalls physischen Schaden, reduziert aber gleichzeitig die Zauberwirkzeit und sogar Fallschaden. Leichtere Waffen mit schnellen Movesets und Bögen skalieren normalerweise mit Geschick. Weisheit braucht ihr, um Magieschaden auszuteilen und selbst weniger davon einzustecken.

braucht ihr, um Magieschaden auszuteilen und selbst weniger davon einzustecken. Glaube ist zuständig für den magischen Schaden, der glaubensbasiert ist und den ihr beispielsweise mit dem Fingersiegel wirkt.

ist zuständig für den magischen Schaden, der glaubensbasiert ist und den ihr beispielsweise mit dem Fingersiegel wirkt. Arkanenergie ersetzt nicht nur „Glück“ und gibt euch bessere Chancen auf gute Items, sondern macht euch auch weniger empfindlich für „Instant Death“. Zudem skalieren sowohl Zauber, die ihr mit Stäben wirkt, als auch die glaubensbasierten Zauber damit.

Alle Stats im Vergleich

Kraft Geist Kondition Stärke Geschick Weisheit Glaube Arkan Vagabond 15 10 11 14 13 9 9 7 Warrior 11 12 11 10 16 10 8 9 Hero 14 9 12 16 9 7 8 11 Bandit 10 11 10 9 13 9 8 14 Astrologer 9 15 9 8 12 16 7 9 Prophet 10 14 8 12 8 7 16 11 Samurai 12 11 13 12 15 9 8 8 Prisoner 11 12 11 11 14 14 6 9 Confessor 10 13 10 12 12 9 14 9 Wretch 10 10 10 10 10 10 10 10

Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie für den PC.

