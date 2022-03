Elden Ring hat eine versteckte Pausenfunktion und das ist kein Witz

Mal die Kaffeetasse nachfüllen, schnell pinkeln gehen, ein Päckchen entgegennehmen oder einfach mal durchschnaufen - In fast allen Spielen geht das problemlos, nachdem ihr die Pausetaste gedrückt habt. Anders ist das in Elden Ring. Hier müsst ihr euren Spielstand immer gleich ordnungsgemäß beenden. Wir verraten euch einen Trick, mit dem es auch anders geht.

Fan entdeckt simplen Trick, um Elden Ring zu pausieren

Darum geht es: Wer in Elden Ring mal eine kurze Pause braucht, zu faul ist, das Spiel dafür zu beenden und seinen Charakter stattdessen einfach in der Spielwelt herumstehen lässt, wird meist bitter bestraft. Selbst wenn zunächst keine Feinde auf dem Bildschirm zu sehen sind, schleichen diese sich oft heimlich an und töten unsere Spielfigur gerne mehrmals, bis wir wieder zurück sind. Dann heißt es: Tschüss Runen!

Versteckte Pausenfunktion: Elden Ring-Fan und YouTuber Iron Pineapple hat jetzt jedoch einen Trick entdeckt, mit dem ihr das Spiel doch pausieren könnt. Bei unseren eigenen Tests funktionierte der Kniff problemlos.

Pausieren in Elden Ring - So funktioniert's:

Öffnet euer Inventar.

Wählt die Hilfefunktion aus.

Wählt "Menüerklärung" aus.

Folgt ihr diesen drei Schritten, so wird das Spiel angehalten und ihr könnt tun, was auch immer ihr tun müsst. Das ist zwar immer noch umständlicher als in so ziemlich jedem anderen Titel, aber immerhin spart ihr euch so lästige Ladebildschirme. Am besten, ihr übt die Tastenkombination für den Ernstfall.

Hier könnt ihr euch eine Demonstration ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr Guides zu Elden Ring:

Im Demon's Souls Remake konnte uns der neu hinzugefügte Fotomodus eine Auszeit verschaffen. FromSoftware-Spiele haben typischerweise keine Pausefunktion, was für manche Fans zur Härte der Titel dazugehört, andere einfach nur nervt.

Findet ihr, Elden Ring bräuchte eine "normale" Pausetaste und werdet ihr diesen Trick nutzen? Verratet uns eure Meinung.