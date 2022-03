Elden Ring-Fan findet kreativen Weg, die Flammenpanzer ganz leicht zu zerstören

Mit Elden Ring baut FromSoftware weiterhin auf bekannte Elemente ihrer alten Spiele – allem voran ein beinharter Schwierigkeitsgrad und Gegner, die euch innerhalb von Sekunden vernichten können. Die offene Spielwelt des Action-Rollenspiels bietet euch aber deutlich mehr Optionen, an eine Auseinandersetzung heranzugehen. Das beweist auch das Video eines Fans, der mit Hilfe der Umgebung einen der brutalen beweglichen Flammenwerfer mit nur einem Schlag ausschaltet.

Elden Ring-Fan beseitigt ohne Probleme einen Mini-Boss

In Elden Ring gibt es traditionelle Boss-Arenen, in denen es vor allem um schnelles Reaktionsvermögen geht. Aber auch in der Open-World streifen extrem starke Gegner umher. Wer hier aufmerksam ist, kann die Umgebung zum eigenen Vorteil nutzen und einen Kampf so abkürzen. Das gelang auch Reddit-Nutzer Quickmemer.

Im späteren Verlauf der Kampagne werdet ihr in Elden Ring auf mobile Flammenwerfer treffen. Diese von vorne anzugreifen kommt in der Regel einem Selbstmord gleich. Zwar könnt ihr euch mit etwas Glück von hinten anschleichen, um den Fahrer auszuschalten, doch es gibt eine noch bessere Option: Findet eine Klippe, wartet, bis sich das Gefährt nähert und greift es von oben an.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Versteckte Tipps: Wie einige Kommentare unter dem Reddit-Post anmerken, könnt ihr euch bei einem Händler eine Notiz kaufen, die euch dazu rät, die Flammenpanzer von oben zu attackieren. In anderen Spielen würde dieser Hinweis vermutlich automatisch auf dem Bildschirm aufploppen, aber nicht so in Elden Ring, das von der Findigkeit und dem Austausch der Community lebt.

Bekommt Elden Ring Multiplayer-DLC?

FromSoftware veröffentlicht traditionell Erweiterungen für ihre Spiele – deshalb erwarten wir auch irgendwann DLC für Elden Ring, zumal der Erfolg und die Open-World-Struktur ebenfalls dafür sprechen. Vielleicht steckt die Vorbereitung zu einem neuen Areal auch bereits im Code, denn Dataminer haben eine ominöse Arena gefunden, die in Zukunft vielleicht für PvP-Kämpfe herhalten könnte. Solche Multiplayer-Erweiterungen gab es bereits in der Vergangenheit, zum Beispiel für Dark Souls 3.

Habt ihr Gegner in Elden Ring schon auf besonders kreative Weise besiegt?