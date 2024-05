Elden Ring-DLC: Der zweite Trailer zu Shadow of the Erdtree kommt in wenigen Stunden - Alle Infos im Liveticker

Der nächste Trailer zu Shadow of the Erdtree steht in den Startlöchern.

Bisher gab es einen Trailer zur großen Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree. Der hat schon ganz schön viel über den DLC verraten, aber auch einige Fragen aufgeworfen, gerade, was die Story und ihre Hauptfiguren angeht.

Jetzt hat FromSoftware den zweiten Trailer angekündigt, der mehr über die Geschichte verraten soll. Wir versorgen euch hier mit allen wichtigen Infos und sind live für euch bei der Enthüllung dabei.

Wann kommt der nächste Trailer? Heute, am 21. Mai, um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

14:37 Uhr Keine zweieinhalb Stunden mehr, bis der Story-Trailer Premiere hat. Wir sind schon extrem gespannt, was er uns über das Schattenland verraten wird. Verratet uns gerne in den Kommentaren, welchen Aspekt ihr gerne näher beleuchtet hättet. Natürlich dürft ihr auch eure (gewagtesten) Theorien mit uns teilen!

Nächster großer Story-Trailer zu Shadow of the Erdtree

FromSoftware hat die Weltpremiere des neuen Trailers auf X/Twitter überraschend angekündigt.

Falls ihr euch noch mal in Erinnerung rufen wollt, was wir alles durch den ersten Trailer erfahren haben, könnt ihr euch hier unsere ausführliche Zusammenfassung anschauen:

Der Trailer folgt direkt auf einen anderen kleinen Infohappen, der zum Wochenende veröffentlicht wurde. Auf dem offiziellen X-Kanal wurde ein Bild eines neuen Bosses gezeigt, bei dem es sich eventuell um die wichtige Zwischenland-Figur Godwyn handeln könnte.

Bisher handelt es sich dabei nur um Spekulationen, denn der Post gab sich gewohnt kryptisch: "Im Reich der Schatten erwarten euch furchterregende Feinde von unvorstellbarer Macht". Es wäre also gut möglich, dass wir heute erfahren, ob die Theorie ins Schwarze trifft oder nicht. Außerdem fragen sich Fans seit dem ersten Trailer, was es nun tatsächlich mit Messmer, einer weiteren wichtigen Figur, auf sich hat.

Was erhofft und erwartet ihr euch?