Elder Scrolls Online lässt euch per Gratis-Event den Skyrim-DLC testen

The Elder Scrolls Online startet ein bald Gratis-Event, bei dem ihr euch zwei Wochen lang kostenlos durch die Welt des Fantasy-MMORPGS schlagen könnt. Gleichzeitig bekommt ihr so auch die Gelegenheit, einen ersten Blick auf die Greymoor-Erweiterung zu werfen. Eine erste Prolog-Quest führt euch in die bereits aus Skyrim bekannten Gebiete.

Ihr könnt The Elder Scrolls Online zwei Wochen lang kostenlos spielen

Free Event angekündigt: Falls ihr ESO schon immer mal ausprobieren wolltet, bekommt ihr jetzt die ideale Gelegenheit dazu. Schon bald könnt ihr das MMO nämlich komplett kostenlos testen. Knapp zwei Wochen lang erhalten PS4- und Xbox One-Nutzer Zugriff auf das komplette Basisspiel.

Die Termine:

Start des ESO-Free Events: Am Dienstag, den 1. April ab 16:00 Uhr

des ESO-Free Events: Am Dienstag, den 1. April ab 16:00 Uhr Ende des Gratis-Events: Montag, der 13. April

(Auf dem PC dauert die Gratis-Probezeit via Steam übrigens nur bis zum 6. April.)

So funktioniert's: Am einfachsten ist es, wenn ihr euch einfach über die offizielle Free Play-Seite anmeldet. Dort könnt ihr eure Plattform auswählen und anschließend das kostenlose Spiel herunterladen.

Xbox Live Gold-Pflicht: Wer The Elder Scrolls Online auf der Xbox One ausprobieren will, benötigt dafür ein kostenlpflichtiges Xbox Live Gold-Abo.

Das steckt drin: Im Basisspiel von The Elder Scrolls Online warten jede Menge Quests, eine Haupt-Storyline, vier Klassen und 23 große, einzigartige Spiel-Zonen auf euch. Noch spannender dürfte für viele Skyrim-Fans aktuell aber auch sein, dass ihr so auch Zugriff auf die Prolog-Quest der Greymoor-Erweiterung erhaltet.

Greymoor-Prologquest: Was ist das & warum sind Skyrim-Fans so heiß darauf?

Rückkehr nach Skyrim: Ab dem 30. März könnt ihr auf den TESO-Servern schon einmal in die Gegend von Skyrim zurückkehren – zumindest ein bisschen. Die Erweiterung Greymoor führt euch nämlich in die bekannten Gebiete und eine kostenlose Prologquest zum Reinschnuppern gibt es kostenlos für alle.

So startet ihr die Quest: Ihr könnt den Prolog ganz einfach über den Kronen-Shop im Spiel starten. Dafür wählt ihr im Shop die Quest "Prolog: Die Zirkelverschwörung" aus. Danach begebt ihr euch basierend auf eurer Allianz zu Kriegergilde in Dolchsturz, Davons Wach oder Volkhelwacht. Dort angekommen müsst ihr mit Lyris Titanenkind sprechen, die euch die erste von zwei Quests namens "Die Zirkelverschwörung" starten lässt.

Greymoor gehört zu "Das Schwarze Herz von Skyrim" und kommt für PS4 sowie Xbox One am 2. Juni auf den Markt (am 18. Mai auf dem PC). Während es in Harrowstorm schon ans Eiskap und ins Unheilige Grab ging, kehren wir in Greymoor schlappe 900 bis 1000 Jahre vor den Ereignissen aus The Elder Scrolls 5 ins westliche Himmelsrand-Gebiet zurück.

7 0 Mehr zum Thema Riesiges Skyrim-Addon für Elder Scrolls Online enthüllt: Das steckt drin

Bei den Kollegen der GameStar findet ihr darüber hinaus auch noch einen detaillierteren Vergleich der einzelnen Orte und Gegenden. Wie sich die Areale zwischen Greymoor und Skyrim verändert haben, könnt ihr hier nachlesen:

0 0 Mehr zum Thema ESO Greymoor sieht Skyrim verblüffend ähnlich - trotz riesigem Zeitsprung

Generell lässt sich festhalten: Ihr müsst euch definitiv umstellen. Auf Drachen werdet ihr in Greymoor wohl eher nicht treffen. Stattdessen bekommt ihr es in erster Linie mit fiesen Vampiren zu tun.

Vergünstigungen im Testzeitraum

Während der Testphase von The Elder Scrolls Online wird es auch Angebote von 60% Rabatt auf das Standard-Spiel geben und bei der letztjährigen Erweiterung Elsweyr spart ihr sogar bis zu 70%. Je nach Plattform unterscheidet sich der Aktionszeitraum:

PlayStation 4:

Standard Edition - 1.?April bis 15.?April

Kapitel "Elsweyr" - 1.?April bis 15.?April

Xbox One:

Standard Edition - 31.?März bis 15.?April

Kapitel "Elsweyr" - 3.?April bis 15.?April

Sparen auf Kronen: Auch auf die In-Game-Währung Kronen könnt ihr während des Aktionszeitraums sparen. Auf der PS4 läuft diese vom 1. bis zum 15. April und auf der Xbox One vom 31. März bis zum 6. April. Die Vergünstigungen für die Kronen sind folgendermaßen:

21.000 - 40% günstiger

14.000 - 35% günstiger

5.500 - 30% günstiger

3.000 - 25% günstiger

1.500 - 20% günstiger

Werdet ihr ESO ausprobieren oder seid ihr eh schon drin? Freut ihr euch auf die Prolog-Quest?