Endzeit-Shooter: Dieses neue PS5-Spiel bietet Action wie im 80er-Kino und ist jetzt schon günstig!

Dieser im März erschienene PS5-Shooter schickt euch in eine endzeitliche, zombieverseuchte Welt.

Einen erst im September erschienen First Person Shooter für PS5 könnt ihr euch jetzt schon günstiger schnappen: Bei Amazon bekommt ihr bereits 30 Prozent Rabatt auf das postapokalyptische Actionspiel mit Splatter wie im 80er-Actionkino. Der Händler macht allerdings keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gilt, also könnte der Preis jederzeit wieder steigen. Hier geht's direkt zum Deal:

Alternativ könnt ihr das Angebot übrigens auch bei MediaMarkt und bei Saturn finden, wo ihr die Versandkosten für den Ab-18-Titel umgehen könnt, wenn ihr ihn selbst in einem Markt in eurer Nähe abholt. Bei Amazon gibt es gerade außerdem noch ein paar weitere actionreiche PS5-Spiele im Angebot. Hier eine kleine Auswahl:

Zombies, Fahrzeuge & Koop: Das ist der neue Endzeit-Shooter für PS5!

1:01 Der Shooter Toxic Commando nimmt sich im Release-Trailer selbst auf die Schippe

Autoplay

Es geht hier um John Carpenter's Toxic Commando, das neue Spiel des Studios Saber Interactive, das erst im September 2024 mit Warhammer 40,000: Space Marine 2 für ein echtes Action-Feuerwerk gesorgt hat. Toxic Commando, das in Zusammenarbeit mit dem legendären Regisseur, Autor und Komponisten John Carpenter entstanden ist, erinnert allerdings eher an zwei andere Saber-Spiele, nämlich World War Z und Mudrunner.

Wie bei World War Z oder auch Left 4 Dead handelt es sich um einen vor allem auf Koop angelegten, aber auch allein spielbaren Shooter, der euch in eine zombieverseuchte Postapokalypse schickt, in der ihr ganze Horden der Untoten umnietet. Dabei spielen diesmal jedoch die Fahrzeuge, mit denen ihr euch ähnlich wie in Mudrunner (allerdings weniger anspruchsvoll) durch unwegsames Gelände vorarbeitet, eine entscheidende Rolle.

In Toxic Commando bekommt ihr es oft mit großen Zombie-Horden zu tun.

Diese Fahrzeuge verfügen nämlich über Waffen, Panzerung und verschiedene Werkzeuge wie Seilwinden, die im Kampf gegen die Zombiehorden auf vielfältige Weise einsetzbar sind. Je nach Ausrüstung könnt ihr so mit unterschiedlichen Taktiken experimentieren. Die Fahrzeuge sind auch notwendig, weil ihr sehr große, teils offene Maps durchqueren und somit weite Distanzen überwinden müsst.

Ansonsten folgt Toxic Commando im Wesentlichen dem üblichen Rezept der Koop-Zombie-Shooter, mit viel Splatter und einer selten ernsten, meist trashig überzogenen Inszenierung, die an Actionfilme der 80er erinnert. Von der Story solltet ihr dabei zwar nicht viel erwarten. Effektvoll mit einem gut gepanzerten Wagen durch eine Zombie-Horde zu brettern oder sie mit einem Granatwerfer zu dezimieren, ist aber auch ohne Hintergrundgeschichte sehr befriedigend.