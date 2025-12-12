"Noch so ein Zombie-Spiel": Der Shooter Toxic Commando nimmt sich selbst auf die Schippe, enthüllt Release-Termin

John Carpenter's Toxic Commando hat jetzt ein Release-Datum. Der Zombie-Shooter soll am 12. März 2026 für PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Ab sofort könnt ihr den neuen Titel aus dem Hause Saber Interactive vorbestellen.

Als Vorbesteller-Bonus bekommt ihr Zugang zum DLC mit dem Namen Leon's Secret Stash, das euch mit einem ACW-20 Assault Rifle und einem traditionellen japanischen Katana beglückt.

Darum geht's: Der Versuch, die Kraft des Erdkerns zu nutzen ist krachend gescheitert und jetzt ist es an euch, diesem Experiment hinterherzuräumen. Der Boden schlammig und untote Monster erobern die Erde. Als Teil des Toxic Commandos ballert ihr euch im 4er-Koop durch Horden von Zombies und brettert mit Endzeit-Gefährten durch die Walachei.