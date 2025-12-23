87-jähriger Opa denkt, 'Animes sind für Kinder' - Enkel kann ihn mit einer einzigen Serie vom Gegenteil überzeugen

Dieser Anime ist so gut, dass er selbst die stursten Anime Kritiker*innen überzeugt.

Während vor zehn Jahren insbesondere Death Note als der Anime galt, der Neueinsteiger*innen des Mediums empfohlen wurde, hat Attack on Titan das Werk in der Zwischenzeit abgelöst. Beide Animes haben eine ernste Geschichte sowie einen realistischeren Zeichenstil, bei dem die Augen der Charaktere nicht die Hälfte des Gesichts einnehmen, gemeinsam.

Nun hat ein Redditor es mithilfe eines anderen Animes geschafft, den eigenen Opa zum Fan zu konvertieren.

Redditor begeistert Opa mit einem Anime, sucht nun nach weiteren Empfehlungen

Auf Reddit teilt User aMildFailure eine Geschichte vom Familientisch, an dem Animationsserien sowie -filme diskutiert wurden. Der Großvater von aMildFailure habe sich dabei ablehnend verhalten und behauptet, dass Animes für Kinder seien – ein Argument, das ihr wahrscheinlich selbst schon oft genug gehört habt.

Tatsächlich hat aMildFailure sich nicht unterkriegen lassen und dem eigenen Opa einen Anime empfohlen, der definitiv nicht für ein kindliches Publikum produziert wurde: Monster.

Zur Überraschung von aMildFailure hat der Großvater sich alle Folgen angeschaut und war begeistert von dem Werk – so sehr sogar, dass er nach weiteren Empfehlungen gefragt hat. Das ist auch der Grund, weswegen aMildFailure den Thread auf Reddit überhaupt erst erstellt hat. Darin sucht der Redditor nämlich nach Empfehlungen.

Bisher sind mithilfe der Community die folgenden Empfehlungen zustande gekommen, die aMildFailure selbst anschauen und womöglich an den Opa weitergeben möchte:

Mushishi

Space Brothers

Odd Taxi

91 Days

Ghibli-Filme

Wenn ihr euch stattdessen fragt, was an Monster so besonders sein soll, dass es dem Opa von aMildFailure so gut gefallen hat, stellen wir euch den Anime in den folgenden Abschnitten genauer vor.

Darum geht’s in Monster

1:34 Trailer stellt euch das packende Anime-Meisterwerk Monster mit deutscher Synchro vor

Staffeln: 1

1 Episodenanzahl: 74

74 Streamingdienst: Netflix

Der geniale Neurochirurg Kenzo Tenma verlässt Japan, damit er in einer Klinik in Düsseldorf arbeiten kann. Durch sein Talent kommt er sowohl bei den Ärzt*innen als auch bei den Patient*innen gut an. Das ändert sich jedoch eines Tages, als er bei den politischen Spielchen des Klinikdirektors nicht mehr mitmachen möchte.

Dr. Tenma entscheidet sich nämlich, die Operation am hiesigen Bürgermeister abzulehnen, damit er stattdessen einen Jungen operieren kann, der schon zuvor mit einem tödlichen Kopfschuss ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Diese schicksalhafte Entscheidung stellt dabei nicht nur sein eigenes Leben völlig auf den Kopf, sondern das vieler Menschen in ganz Deutschland.

Wir können absolut nachvollziehen, dass Monster den Großvater von aMildFailure überzeugen konnte. Sowohl der Manga als auch der Anime sind Meisterwerke, die in die Abgründe der menschlichen Psyche blicken und obendrein einen mysteriösen Fall präsentieren.

Seit einiger Zeit gibt es endlich eine deutsche Synchronisation, die KSM Anime ermöglicht hat. Obwohl die Fassung schon lange erwünscht war, erschwerten besonders Geldfragen den Prozess.

Habt ihr Monster selbst schon geschaut oder habt ihr das noch vor?