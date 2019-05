Dragon Age 4 befindet sich seit geraumer Zeit in der Entwicklung, wurde zwischenzeitlich aber wohl komplett neu ausgerichtet. Dass einige Entwickler abberufen wurden, um bei Anthem auszuhelfen, hat die sowieso schon komplizierte Entwicklungs-Situation nicht verbessert. Jetzt kehren die leitenden Entwickler allerdings zum Team zurück und fokussieren sich wieder auf das neue Dragon Age.

Alles wie geplant: Sowohl Mark Darrah als auch Michael Gamble arbeiten jetzt laut eigenen Aussagen wieder am neuen Teil des Dragon Age-Franchises. Das war von Anfang so geplant und deckt sich mit dem Insider-Bericht zur Entstehung von Dragon Age 4.

We aren't working on Dragon Age 3 We aren't working on Dragon Age 5 ... I guess that's that.

Als Aushilfe beim Anthem-Team: Eine ganze Menge Bioware-Mitarbeiter wurden offenbar vom Dragon Age-Team abgezogen, um dem Anthem-Team aus der Patsche zu helfen und das Spiel trotz der vielen Entwicklungs-Schwierigkeiten so gut wie möglich veröffentlichen zu können.

Anthem wird nicht aufgegeben. Auch wenn der leitende Produzent Mike Gamble, der Executive Producer Mark Darrah und der Lead Director Jonathan Warner Anthem den Rücken kehren, heißt das nicht, dass nicht weiter an dem Spiel gearbeitet wird.

Im Gegenteil: Director Jonathan Warner fällt wegen Krankheit in seiner Familie aus, kehrt aber bald zu Anthem zurück. Außerdem sind auch immer noch Lead Producer Ben Irving und der Head of live Service Chad Robertson mit dem Projekt betraut.

Neuer Content & Updates: Die Versprechen zu Anthem sollen ebenfalls eingehalten werden. Euch erwarten neue Inhalte und weitere Verbesserungen. Um nicht zu viel zu früh zu versprechen, sei man mit den Ankündigungen allerdings vorsichtig.

Along with @BenIrvo and I, we've got a big team between Austin and Edmonton focused and motivated for improving the game. We appreciate your support and for being on this journey with us.