Falls ihr über die Feiertage noch nach neuem Spielefutter sucht, dann solltet ihr unbedingt einmal bei Epic unterm Weihnachtsbaum gucken. Im Epic Games Store könnt ihr gerade einen richtig guten postapokalyptischen Shooter abstauben. Allerdings habt ihr nur bis heute Nachmittag Zeit.

Um dieses Spiel geht es:

Jetzt gratis: Metro: Last Light

Genre: Ego-Shooter

Plattform: PC via Epic Games Store

Angebot: gratis bis zum 25. Dezember um 17 Uhr

GamePro-Wertung: 87

Der Shooter wird im Rahmen von einer aktuellen Epic-Aktion verschenkt. Die Fortnite-Macher bieten bis zum 30. Dezember jeden Tag ab 17 Uhr einen neuen Gratis-Titel in ihren digitalen Store an. Und diesmal könnt ihr euch eben Metro: Last Light sichern. Alle bisherigen Gratis-Spiele findet ihr hier in der Übersicht:

1 4 Mehr zum Thema Epic Games schenkt euch 15+ Spiele: Dieses Gratis-Spiel gibt's am 24. Dezember

Darum solltet ihr Metro: Last Light spielen

1:55 Metro: Last Light - Launch-Trailer zum Horror-Ego-Shooter

Metro: Last Light ist ein Ego-Shooter und der Nachfolger von Metro: 2033, das auf dem gleichnamigen Endzeit-Roman von Dmitri Alexejewitsch Gluchowski basiert. Last Light basiert allerdings nicht direkt auf der Romanvorlage. Abermals schlüpfen wir in die Rolle des jungen Artjom und ballern uns mit knapper Munition durch das fiktive Moskauer U-Bahn-Netz, in dem nach einer nuklearen Katastrophe nur wenige überlebende Menschen Zuflucht gefunden haben.

Im GamePro-Test staubt Last Light eine sehr gute Wertung von 87 Punkten ab. Den kompletten Test lest ihr hier:

15 0 Mehr zum Thema Metro: Last Light im Test - Dunkelhammer

Der Shooter punktet insbesondere in Sachen Atmosphäre und Story. Aber auch spielerisch macht das Spiel von Entwickler 4A Games im Vergleich zum Vorgänger einen großen Schritt nach vorn. Diesmal schlängeln wir uns nicht nur durch enge Metro-Tunnel, sondern erkunden auch weitläufigere Areale der Oberwelt. Zudem gibt es jetzt endlich Waffen-Upgrades.

Linda Sprenger Ich bin großer Endzeit-Fan und habe die Metro-Bücher von Dmitri Alexejewitsch Gluchowski geradezu verschlungen. Die Spiele-Umsetzung der Reihe ist meiner Meinung nach richtig gut gelungen und fängt die düstere Endzeit-Atmosphäre der fiktiven Moskauer Endzeit-Metro nahezu perfekt ein. Mein Tipp an dieser Stelle für die Extra-Portion Atmo: Spielt den Shooter in russischer Sprachausgabe, so wurde ich zumindest noch tiefer in die postapokalyptische Welt des Spiels hineingezogen.

So sichert ihr euch Metro: Last Light kostenlos bei Epic

Das Angebot existiert nur im digitalen Epic Games Store, Metro gibt's also aktuell nur für den PC kostenlos.

Startet den PC-Launcher des Epic Game Stores

Im Menüpunkt Store runterscrollen und euch unter „Kostenlose Spiele“ das tägliche Spiel sichern.

Im Anschluss müsst ihr nur noch auf den „Holen“-Button drücken und den Bestellvorgang abschließen. Danach befindet sich das Spiel ab sofort permanent in eurer Bibliothek.

Was sagt ihr zur Gratis-Aktion und welches Spiel hat euch bislang am besten gefallen? Und was ist eure Meinung zu Metro: Last Light? Habt ihr den Shooter schon gezockt oder habt ihr es jetzt vor?