"Wie ist er nicht gestorben?" One Piece-Fans sind verwundert, wie Chopper in einer bestimmten Szene gegen Saturn überhaupt überlebt hat

Der arme Chopper hat das nicht verdient! (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der One Piece-Anime befindet sich am explosiven Höhepunkt der Egghead-Arc: Die Strohhutbande kämpft verzweifelt um einen Weg von der Insel, während sich ihr die Fünf Weisen in monströsen Gestalten entgegenstellen. Dabei kommt es zu einer Szene, die eigentlich brutal sein soll, aber eher witzig aussieht.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden Spoiler zum aktuellen Egghead-Arcs des OnePiece-Animes.

Sankt Saturn zertrampelt Chopper

In Episode 1148 von One Piece hat es Sankt Saturn auf die letzte Überlebende Oharas abgesehen: Nico Robin. Als Vegapunks Übertragung jedoch beginnt, hat Sankt Saturn abrupt ein neues Ziel – die Übertragung muss gestoppt werden.

Er stürzt also los, um die Übertragung zu stoppen und trampelt dabei Chopper nieder, der zuvor einen mächtigen Angriff des Weisen mit seinem Guard Point abgefangen hat.

Mit seinen spitzen Spinnenbeinen und seinem gewaltigen Körpergewicht überrennt er den kleinen Arzt der Strohhüte – eine Szene, die in dieser Form nicht in der Manga-Vorlage vorkommt und viele Fans nicht erwartet haben.

Fan lachen sich bei dieser Szene schlapp, obwohl sie auch ganz schön gemein ist

Chopper befindet sich zu diesem Zeitpunkt immer noch in seinem Guard Point, der ihn wie einen großen Ball aus flauschigem Fell aussehen lässt. Als Saturn ihn also mit seinen spitzen Beinen überrennt, ähnelt das Rentier einem Ballon, dem gerade die Luft ausgegangen ist.

Eigentlich sollte die Szene wohl brutal aussehen, sie sah für viele Fans aber eher aus wie eine kurze Comedy-Einlage. X/Twitter-User kayn3_ hat die Szene in einem Beitrag geteilt und hier könnt ihr sie noch einmal ansehen:

“Chopper… Geht’s dir gut?”

In den Kommentaren gibt es eine kunterbunte Mischung an Meinungen: Einige Fans können sich vor Lachen nicht mehr halten und schreiben Anmerkungen wie “Er ist wie ein Ballon zerplatzt!” (von X-User MustacheCash101) oder “Die Soundeffekte haben mich fertig gemacht, Alter” (von X-User naturewrld__) – während andere Zuschauer*innen eher besorgt um den armen Chopper sind.

Ein anderer Teil der Community weist darauf hin, dass diese Szene beweist, wie stark Chopper mit seinem Guard Point sein kann und dass er deshalb keineswegs zu den schwächsten Strohhüten gehört.

Hat euch die Szene mit Chopper unerwartet erwischt und freut ihr euch auf das große Finale der Egghead-Arc dieses Jahr?