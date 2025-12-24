One Piece: Die drei Vertragsstufen innerhalb der Weltregierung und wer sie besitzt

Unter Imu dienen nicht nur die göttlichen Ritter und die Fünf Weisen. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Mit Kapitel 1167 enthüllte Eiichiro Oda ein neues wichtiges Detail zur Weltregierung und wie genau Antagonist Imu dazu in der Lage ist, andere Figuren zu kontrollieren. Die neue Information liefert ebenso Hinweise auf die Unsterblichkeit der Fünf Weisen und die Teleportation-Fähigkeit der göttlichen Ritter – anhand des Tattoos auf ihrem Körper.

Wir verraten euch, was es mit den drei Vertragstypen innerhalb der Weltregierung auf sich hat und wer bereits einen solchen Vertrag abgeschlossen hat.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den Mitgliedern der Weltregierung von One Piece.

Alle drei Vertragstypen innerhalb der Weltregierung

Stufe 1: Küstenmeervertrag

Bekannte Personen mit dem Küstenmeervertrag: König Harald Shanks



Personen, die den Küstenmeervertrag abgeschlossen haben, steigen innerhalb der Weltregierung zum Rang der "dienenden Klinge" auf. Als dienende Klinge fungieren diese Personen dann als Assistenten des göttlichen Ritterordens. Sie nehmen direkte Befehle der Fünf Weisen und dem Ritterorden entgegen – wie König Harald in Kapitel 1167 oder Shanks.

Mit dem Küstenmeervertrag kann Imu in einem bestimmten Radius die Kontrolle der Personen übernehmen oder Befehle geben. Diejenigen sind dann nicht mehr in der Lage sich dagegen zu wehren oder den Befehl zu verweigern.

Stufe 2: Tiefseevertrag

Bekannte Personen mit dem Tiefseevertrag: König Harald Shamrock Figarland Garling Figarland Gunko Manmayer Killingham Limosiv Sommers Shepherd ??? ??? ???



Mit dem Abschluss des Tiefseevertrags kann Imu den/die Vertragsnehmer*in aus der Ferne kontrollieren oder sie dazu zwingen sich seinem/ihrem Willen komplett zu beugen – als Gegenzug dafür erhält derjenige unglaubliche Stärke und Unsterblichkeit.

Zusätzlich ist die Person mit dem Vertrag dann noch in der Lage, das magische Pentagramm zu erschaffen und sich damit an verschiedene Orte zu teleportieren – wie die göttlichen Ritter, Sommers, Killingham, Gunko, Shamrock es im Elban-Arc bewiesen haben.

Stufe 3: Hadalzonenvertrag

Die Fünf Weisen sind noch eine Stufe mächtiger als die göttlichen Ritter. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Bekannte Personen mit dem Hadalzonenvertrag: Jarygarcia Saturn Shepherd Ju Peter Topman Warcury Marcus Mars Ethanbaron V. Nusjuro



Über die höchste und mächtigste Stufe, den Hadalzonenvertrag, ist noch kaum etwas bekannt. Es wird aber von Insider*in und X-User WorstGenHQ vermutet, dass Imu hierbei sämtlichen Vertragsnehmer*innen noch einen weiteren Stärke-Boost verleiht – dabei sollen sie auch in der Lage seine mächtige und dämonische Kräfte einsetzen zu können.

Als Paradebeispiel werden hierbei die Fünf Weisen und ihre Monstergestalten genannt, aber auch der Zeitpunkt, als Imu von Saturn in der Vergangenheit auf God Valley Besitz ergriff und eine starke Druckwelle mit Imus eigenem Haki auslöste.

Weitere unbekannte Mitglieder

In Kapitel 1167 offenbaren die Fünf Weisen im Gespräch mit König Harald, dass insgesamt nur 13 Personen den Tiefsee- und Hadalzonenvertrag abgeschlossen haben. Bisher hat Eiichiro Oda jedoch nur 10 Personen – ohne König Harald – enthüllt.

Es bleiben also noch drei weitere Charaktere übrig, die dem Antagonisten Imu bereits begegnet sind und von der unglaublichen Stärke des Antagonisten profitieren, aber auch von ihm oder ihr kontrolliert werden können.

Was sind eure Theorien zum Hadalzonenvertrag und was ist eurer Meinung nach der Grund für Shanks’ Annahme des Küstenmeervertrags?