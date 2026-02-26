Pokémon-Elternteil verzweifelt fast daran, Plushies für Kindergeburtstag zu kriegen, stolpert dann bei Aldi über genau die richtige Menge - und sie sind super billig

Kein Scalper, sondern ein Elternteil, das einen Kindergeburtstag organisieren muss (Bild: reddit.com/user/samlevy111/).

Stellt euch vor, ihr müsstet einen Kindergeburtstag organisieren. Der soll Pokémon-themed sein und jedes Kind bekommt eine Goodie-Bag zum Mit-nach Hause-nehmen. Dafür wollt ihr Pokémon-Plüschtiere kaufen, für jedes Kind eines – insgesamt 13 Stück. In diesen Zeiten ein echtes Kunststück, wenn man kein gigantisches Glück hat.

Das Schicksal meint es gut mit diesem Elternteil, das Pokémon-Plushies zum Spottpreis bekommt

Alles, was mit Pokémon zu tun hat, birgt aktuell das Potenzial, extrem schnell ausverkauft zu sein und dann auch noch sehr teuer zu werden. Aber diese Person hier hatte es sich in den Kopf gesetzt, nicht mehr als die unverbindliche Preisempfehlung für die Pokémon-Spielzeuge zahlen zu wollen. Es wäre einfach zu teuer, Scalper-Preise hinzublättern.

Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor

Autoplay

Anscheinend wurde schon eine ganze Menge Zeit in die Suche nach den Plüschtieren investiert, aber erfolglos. Bis die Mutter oder der Vater zufällig in einer US-amerikanischen Aldi-Filiale über ein ganzes Regal voller Pokémon-Plushies gestolpert ist – die noch dazu auf sagenhaft günstige 99 Cent pro Stück heruntergesetzt waren.

Es kam aber sogar noch besser: Nicht nur, dass der Preis extrem billig war, es handelte sich bei den dort verfügbaren Plüsch-Pokémon auch noch um genau die richtige, benötigte Anzahl. Also wurden sie in den Einkaufswagen geladen und zur Kasse gebracht.

An der Kasse gab es dann kurz einen kleinen Schockmoment, weil bei der Preis-Auszeichnung offenbar etwas schiefgelaufen war. Diese Stofftiere sollten nämlich eigentlich nicht nur 99 Cent, sondern viel mehr kosten: 13 US-Dollar, und zwar pro Stück. Irgendwer muss ein falsches, altes Preisschild angebracht haben.

Aber glücklicherweise hat der Manager dieser Filiale entschieden, die Plüschtiere trotzdem zu dem angegebenen Preis herauszugeben. Zur großen Freude des Elternteils, dem es so sehr viel besser gelingen dürfte, die selbst gesetzte Preisgrenze von 300 US-Dollar für den Kindergeburtstag einzuhalten.

Statt 169 US-Dollar (umgerechnet aktuell in etwa 143 Euro) wurden also nur schlappe 13 Dollar (ungefähr 11 Euro) bezahlt. Das freut natürlich nicht nur den glücklichen Vater oder die glückliche Mutter, sondern auch uns und jede Menge andere Menschen in den Kommentaren.

Viele andere Pokémon-Fans melden sich zu Wort und beglückwünschen die Eltern zu diesem mehr als nur glücklichen Zufall. Manchmal meint es das Schicksal eben doch einfach gut mit uns, scheint der allgemeine Tenor zu sein (oder es könnte sich um Karma handeln). Die meisten Leute in den Kommentaren sind sich sicher, dass die Pokémon-Plushies ein echter Hit bei dem Kindergeburtstag sein werden.

Habt ihr euch in letzter Zeit mal das eine oder andere Pokémon-Plüschtier gekauft? Was musstet ihr dafür hinblättern?