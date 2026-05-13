1996 haben 2 Studenten ein Rechenzentrum aus 10 Festplatten und LEGO-Steinen zusammengebastelt - später wurde daraus Google

Hier hatten die Google-Gründer einen DIY-Server mit LEGO gebaut, um ihren Algorithmus darauf laufen zu lassen. (Bild: infolab.stanford.edu)

Google ist heutzutage ein gigantisches Unternehmen. Seine Anfänge waren aber deutlich kleiner, nämlich als studentisches Projekt an der Stanford University. Um den Such-Algorithmus damals laufen zu lassen, waren (für damalige Verhältnisse) Unmengen an Speicher nötig – weshalb die beiden Erfinder einen möglichst kostengünstigen Server zusammenschustern mussten und dafür auch Klemmbausteine nutzten.

Die Anfänge von Google

Bevor Google ein Suchmaschinen-Gigant war, war es ein PhD-Projekt der beiden Studenten Larry Page und Sergey Brin an der Stanford University. Die beiden arbeiteten damals zusammen an einem digitalen Bibliotheksprojekt der Uni und entwickelten 1995 einen Such-Algorithmus namens PageRank.



Der sollte anhand von Suchbegriffen und Links die Wichtigkeit einzelner Webseiten ermitteln und sie nach Relevanz sortieren.

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Weil allerdings massenweise Speicher nötig war, um den Algorithmus auch an World Wide Web-Daten zu testen, bauten die beiden Erfinder effektiv zehn der größten damals frei erhältlichen Festplatten (mit jeweils 4 GB) zu einem Rechenzentrum zusammen, das dann auf für 1996-Verhältnisse riesige 40 GB Speicher kam.

Um Kosten zu sparen, haben sie den Case des DIY-Servers einfach aus LEGO-Steinen gebaut. Übrigens: Hin und wieder kurisieren auch Gerüchte, dass es sich um Knockoff-Klemmbausteine (genauer Mega Bricks) handelte, aber die offizielle Google-Seite spricht selbst von LEGO.

Mit diesem Setup konnte die Software dann 24 Millionen Webseiten pro Woche indexieren – heute eine lächerlich kleine Nummer, die für damalige Verhältnisse aber beachtlich war (via infolab.stanford.edu).

Noch ein kleiner Fun-Fact: Anfangs hieß die Suchmaschine noch gar nicht Google, sondern BackRub. Der finale Name ist eine Referenz auf die Zahl Googol.

Erst 1998 wurde Google offiziell registriert – nachdem, so die Erzählung, Andreas von Bechtolsheim (Gründer von Sun Microsystems) nach einem dreißigminütigen Gespräch mit Page und Brin einen Investment-Check über 100.000 US-Dollar für Google Inc. austellte, obwohl Google zu dem Zeitpunkt noch gar nicht offiziell eingetragen worden war.

Mit dem Investment zog das Team dann vom Studentenwohnheim in sein erstes Büro ... und der Rest ist wohl Geschichte.

Hattet ihr von diesem Zusammenhang zwischen LEGO und Google schon mal gehört?