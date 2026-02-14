Nach der State of Play bin ich erleichtert - der erste Trailer zu John Wick lässt Großes hoffen

"Yeah… I’m thinking I’m back.“

Lange haben John Wick-Fans wie ich auf ein richtiges AAA-Spiel zur beliebten Action-Filmreihe gewartet. Meine Vorfreude war entsprechend groß, als Lionsgate zusammen mit Saber Interactice letzten Monat das Projekt bestätigte.



Zu diesem Zeitpunkt waren aber noch so gut wie fast alle Fragen offen. Zusammen mit einem ersten Trailer auf der State of Play haben wir jetzt erste Antworten bekommen, die mich schon einmal erleichtert aufatmen lassen.

Auf der State of Play hat mich der erste John Wick-Trailer umgehauen

Als Mitte Januar bekannt wurde, dass John Wick endlich sein verdientes AAA-Spiel bekommt, habe ich bereits in einem Artikel über mein Wunschspiel geschrieben. Die ersten handfesten Informationen zum noch namenlosen John Wick-Game machen nun deutlich, dass es zwar nicht alle meine Wünsche abdeckt, dafür aber die meisten und vor allem entscheidenden.



Immerhin gibt es mehrere Wege, ein gutes Spiel zu entwickeln. Und das, was uns auf der State of Play präsentiert wurde, lässt mich jetzt optimistisch in die Zukunft blicken.

Der erste Grund für meine Euphorie, die bei mir so eher selten durchkommt, ist der stimmige Vibe. Nicht nur zeigt der erste Render-Trailer ein echtes Gun-Fu-Actionfeuerwerk in bester Wick-Manier, auch das wenige Gameplay im Anschluss behielt dieses Niveau bei. Selbst der Soundtrack passte. Es fühlte sich direkt an, als würde ich einen neuen Wick-Film schauen, nur eben mit Spielgrafik.

Der kleine Skeptiker in mir fragt sich zwar auch, was davon wirklich echtes Gameplay und was geskriptet war, aber vom Bauchgefühlt her lieferte das erste Material schon einmal das ab, was ich mir als Fan wünsche: Flüssig-choreografierte Kampfaction, filmische Inszenierung mit langen Kamerafahrten und Neo-Noir-Atmosphäre.

Hinzu kommt John Wick selbst. Denn, wie könnte es auch anders sein: Keanu Reeves ist zurück! Ich hatte in meinem hypothetischen Wick-Spiel zwar auch alternativ für einen neuen Protagonisten argumentiert, der auf Wicks Spuren wandelt, letztendlich war ich aber froh, dass Keanu Reeves als John Wick zurückkehrt. Er IST die Marke. Ohne ihn wäre das Projekt klar im Nachteil und ich ehrlich gesagt auch traurig, dürfte ich mit ihm keine Störenfriede vermöbeln.

Alleine, als er gegen Ende des Trailers einfach nur mit seiner rauen Stimme das schon Meme-trächtige "Yeah" von sich gibt, habe ich laut gejubelt.

Meine Begeisterung will ich aber nicht nur auf Gefühle, sondern noch auf weitere Fakten stützen: So bin ich jetzt auch erleichtert, weil bestätigt wurde, dass der Director Chad Stahelski zusammen mit Saber, Lionsgate und Reeves an dem Spiel arbeitet. Wenn jemand weiß, was John Wick ausmacht, dann er, da er den Baba Yaga-Stil geprägt hat. Ich bin also guter Dinge, dass er die Visionen für das Spiel und die DNA des Franchises in die richtige Richtung lenken wird.

Was mich ebenfalls freut, ist die Third-Person-Perspektive. Die scheint zwar die logische Wahl für dieses Spiel und ist daher nicht die größte Überraschung, aber so steht einem Sifu-ähnlichen Gameplay nichts im Wege.

Sifu hat ein wirklich befriedigendes und authentisches Nahkampf-System, das uns auch die Umgebung (so wie die Bratpfanne im John Wick-Trailer) mit einbeziehen lässt. Wie gut Saber Interactive das mit dem Gunplay verheiratet bekommt, wird sich zeigen müssen, aber die wichtigsten Gameplay-Eckpfeiler stehen damit schon einmal.

Das erste Gameplay hat Annika schon an das Kampfspiel Sifu erinnert.

Wenn Etwas noch unsicher ist, dann die Story

Das einzige dicke Fragezeichen schwebt für mich noch über der Story. John Wick wird zwar ein Singleplayer-Spiel, wie linear es aber aufgebaut ist und damit das Tempo der Story bestimmt, wissen wir noch nicht.

Klar ist dagegen, dass uns eine Originalerzählung erwartet, die sich mit einer wichtigen Zeit in John Wicks Leben auseinandersetzt und bekannte wie auch neue Charaktere einbindet. Ob es sich dabei um den "Impossible Task" handelt, darf bezweifelt werden, da Johns unmögliche Ausstiegsmission aus der Attentäterbranche ja bereits in einem neuen Animationsfilm erzählt werden soll.

Das, sowie sein Auftreten im Trailer, lässt vermuten, dass wir einen jüngeren, wenn auch nicht unerfahrenen John erleben, was den spielerischen Fortschritt zumindest etwas einfacher umsetzen lässt. Da sich die Geschichte aber eben offensichtlich nicht um seinen dramatischen Ausstieg dreht, fällt dieser mögliche emotionale Anker weg.

Trotz dieser kleinen Unsicherheiten hat mich der erste Trailer so mitgerissen, dass ich am liebsten direkt, als ich ihn bei der State of Play live gesehen habe, zum Kampfsporttraining gerannt wäre. Da das kurz vor Mitternacht aber nicht gerade die sinnvollste Idee ist, werde ich mir jetzt noch einen kompletten Rewatch der Filme vornehmen und abwarten, was Saber Interactive und Co. da Feines für die PS5, Xbox Series X/S und den PC köcheln.

Was haltet ihr vom ersten Trailer? Schreibt mir eure Gedanken zum Spiel gerne in die Kommentare!