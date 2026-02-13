Die State of Play war solide - und trotzdem habe ich etwas ganz doll vermisst

Tobi war angetan von der Vielzahl der Titel, die in den kommenden Monaten für die PlayStation 5 erscheinen. Trotzdem hat ihm eine Spiele-Kategorie gefehlt, die er bei Sony normalerweise schätzt.

Tobias Veltin
13.02.2026 | 12:55 Uhr

Sony zeigte auf der State of Play im Februar 2026 jede Menge Spiele. Von einer Kategorie hätte es nach Tobis Geschmack aber ruhig mehr Titel geben dürfen. Sony zeigte auf der State of Play im Februar 2026 jede Menge Spiele. Von einer Kategorie hätte es nach Tobis Geschmack aber ruhig mehr Titel geben dürfen.

26 Spiele, 70 Minuten Laufzeit: Die State of Play im Februar 2026 hatte einiges zu bieten. Und zeigte eindrucksvoll, dass wir in den kommenden Monaten (und Jahren) mit zahlreichen Highlights für die Sony-Konsole rechnen dürfen. 

Neben First-Party-Spielen wie Saros und dem neu angekündigten Kena: Scars of Kosmora wird auch von Third-Party-Seite ordentlich abgefeuert – etwa Resident Evil Requiem, Control: Resonant oder Pragmata.

Nach den zuletzt veröffentlichten Verkaufszahlen hat auch diese State of Play gezeigt: Der PS5 geht es gut – und dank der gezeigten Titel dürfte sich die Konsole auch zukünftig hervorragend verkaufen. 

Video starten 2:35 Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns

Zu wenig bunte Farbtupfer in der Dunkelheit

Ich persönlich fand die Show unterhaltsam, war aber dennoch nicht zufrieden. Denn mir war eine bestimmte Kategorie von Spielen deutlich zu unterrepräsentiert.

Ich nenne diese Kategorie einfach mal "Gute-Laune-Spiele" oder "kreative Highlights". Also Titel, die ein positives Grundgefühl transportieren und denen man das im Trailer oder Gameplay auch sofort ansieht.

Es gab diese Spiele, keine Frage. Rayman: 30th Anniversary beispielsweise oder auch Darwin’s Paradox mit dem knuffigen Oktopus. Aber es waren eben zu wenige und wirkliche Highlights in diesem Bereich – wie etwa Oberknaller Astro Bot, den Sony vor zwei Jahren ebenfalls in einer State of Play aus dem Ärmel schüttelte – fehlten.

Tobias Veltin
Tobias Veltin

Obwohl sich Tobi für ganz unterschiedliche Genres begeistern kann, schätzt er vor allem Spiele, die das Kind in ihm wecken und mit einer positiven Grundhaltung für gute Laune sorgen. Nintendo-Titel schaffen das in schöner Regelmäßigkeit, aber auch Astro Bot gehört in diese Kategorie. Tobi findet, dass es gerade in Zeiten wie diesen mehr von diesen Spiele braucht.

Stattdessen erging sich die State of Play in einer Aneinanderreihung vieler und zumindest auf den ersten Blick ziemlich ähnlicher Spiele, die ich ganz grob als "düstere und/oder brutale (Fantasy-) Action-Spiele mit Third-Person-(Nah)kampf-Fokus" beschreiben würde. 

Project Windless, John Wick oder auch Beast of Reincarnation sind dafür nur einige Beispiele. Selbst das neue Kena – also der zweite Teil eines durchaus süßen Spiels – sah in den ersten gezeigten Szenen deutlich düsterer aus.

Alle State of Play-Infos
State of Play im Februar 2026: Alle Ankündigungen in der Übersicht
von Dennis Müller
State of Play im Februar 2026: Alle Ankündigungen in der Übersicht

Um das ganz klar zu sagen: Ich bin mir sicher, dass die meisten davon gute bis sehr gute Spiele werden, mit denen man viel Spaß haben kann – auch ich. Aber die schiere Häufung dieser Spiele machte die Show in meinen Augen etwas zu gleichförmig und uninspiriert. 

PlayStation hat für mich neben starken Action-Titeln auch immer "bunte" Spiele bedeutet, etwa Crash Bandicoot, Jak & Dexter – oder eben Astro Bot. Genau diese Farbtupfer habe ich vermisst und bin sicher: Sie hätten dieser State of Play gut zu Gesicht gestanden.

Wie geht es euch: Habt ihr das gleiche Gefühl gehabt oder seht ihr es anders als ich?

zu den Kommentaren (4)
Kommentare(6)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
State of Play im Februar 2026: Alle Ankündigungen in der Übersicht
1
State of Play im Februar 2026: Alle Ankündigungen in der Übersicht
2
Norwegischer Händler verschenkt GTA 6 – an alle, die am Releasetag ein Kind bekommen
3
Clair Obscur-Fan bestellt Monolith Set und bekommt Brief von Regierung zurück: Art Book wurde beschlagnahmt, weil Behörden es für ein altertümliches Artefakt halten
4
LKW-Fahrer soll 2800 Switch 2-Konsolen an GameStop ausliefern, merkt an der Raststätte: Die Ware im Wert von 1,2 Millionen Euro wurde geklaut
5
Ich hab 90 Minuten Pokémon Pokopia gespielt und bin mir sicher, dass nicht nur Animal Crossing-Fans hier ihren Spaß haben werden
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Jujutsu Kaisen Season 3: Wann erscheint Episode 7? Release-Tag, Uhrzeit und Synchro   1  

vor einer Woche

Jujutsu Kaisen Season 3: Wann erscheint Episode 7? Release-Tag, Uhrzeit und Synchro
Diese Nintendo-Spiele der 90er kommen zurück: Nintendo Switch Online holt 7 Klassiker ins Abo!

vor 8 Minuten

Diese Nintendo-Spiele der 90er kommen zurück: Nintendo Switch Online holt 7 Klassiker ins Abo!
Oshi no Ko Season 3: Wann kommt Episode 5? Starttermin, Sendezeit und Streamingdienst

vor einer Woche

Oshi no Ko Season 3: Wann kommt Episode 5? Starttermin, Sendezeit und Streamingdienst
Die State of Play war solide - und trotzdem habe ich etwas ganz doll vermisst   4     1

vor 57 Minuten

Die State of Play war solide - und trotzdem habe ich etwas ganz doll vermisst
mehr anzeigen