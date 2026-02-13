Läuft gerade John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme
John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme

29 Aufrufe

John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme

13.02.2026 | 00:12 Uhr

Mit einem ersten Cinematic-Trailer – aber auch Gameplay-Schnippsel – hat Lionsgate auf der State of Play im Februar sein noch namenloses John Wick-Game präsentiert. Und das, was wir da zu sehen bekommen, fühlt sich schon stark nach den Filmen an. Einen Release gibt es noch nicht, aber nun wissen wir: John Wick höchstpersönlich ist zurück.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe Video starten   0:46

vor 14 Stunden

Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe
Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht Video starten   1     1   3:05

vor 18 Stunden

Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht
Frisch enthüllt für Diablo: So sieht der neue Warlock aus! Video starten   1   2:32

vor 18 Stunden

Frisch enthüllt für Diablo: So sieht der neue Warlock aus!
Captain Tsubasa 2: World Fighters – Fortsetzung des Anime-Fußball-Spiels mit erstem Trailer enthüllt Video starten   0:45

vor 5 Tagen

Captain Tsubasa 2: World Fighters – Fortsetzung des Anime-Fußball-Spiels mit erstem Trailer enthüllt
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.515 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe Video starten   0:46

vor 14 Stunden

Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe
Switch 1 auf Switch 2 - Diese Spiele bekommen Upgrades für die neue Konsole Video starten   12     2   9:11

03.06.2025

Switch 1 auf Switch 2 - Diese Spiele bekommen Upgrades für die neue Konsole
Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns Video starten   2:35

vor 2 Stunden

Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns
John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme Video starten   2:15

vor einer Stunde

John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme
James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen Video starten   1:37

vor 2 Stunden

James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen
Ghost of Yotei: Das geniale Samuraispiel bekommt nächsten Monat einen kostenlosen Koop-Modus Video starten   1:23

vor 2 Stunden

Ghost of Yotei: Das geniale Samuraispiel bekommt nächsten Monat einen kostenlosen Koop-Modus
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert Video starten   3:22

vor 34 Minuten

Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert
Marathon könnt ihr schon bald kostenlos testen Video starten   2:25

vor 45 Minuten

Marathon könnt ihr schon bald kostenlos testen
Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter Video starten   2:32

vor einer Stunde

Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter
God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben Video starten   1:46

vor einer Stunde

God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben
John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme Video starten   2:15

vor einer Stunde

John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme
James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen Video starten   1:37

vor 2 Stunden

James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen
Ghost of Yotei: Das geniale Samuraispiel bekommt nächsten Monat einen kostenlosen Koop-Modus Video starten   1:23

vor 2 Stunden

Ghost of Yotei: Das geniale Samuraispiel bekommt nächsten Monat einen kostenlosen Koop-Modus
Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns Video starten   2:35

vor 2 Stunden

Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns
Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe Video starten   0:46

vor 14 Stunden

Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe
Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht Video starten   1     1   3:05

vor 18 Stunden

Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht
Frisch enthüllt für Diablo: So sieht der neue Warlock aus! Video starten   1   2:32

vor 18 Stunden

Frisch enthüllt für Diablo: So sieht der neue Warlock aus!
Reanimal im Test: So gut ist eines der meist gewünschten Steam-Spiele Video starten   9:46

vor einem Tag

Reanimal im Test: So gut ist eines der meist gewünschten Steam-Spiele
mehr anzeigen