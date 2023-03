The Last of Us-Serie: In eurer Lieblingsfolge geht es nicht um Joel und Ellie

Eure Lieblingsfolge aus Staffel 1? Ihr habt gewählt!

Am 13. März lief das Finale der The Last of Us-Serie. Bis zum Schluss konnte die dramatische Serie mit Bella Ramsey als Ellie und Pedro Pascal als Joel überzeugen. Damit zählt die erste Staffel nun zu den besten Serienadaptionen eines Videospiels überhaupt.

Eine starke Leistung, die wir in einer Umfrage noch einmal etwas genauer aufschlüsseln wollten. Daher haben wir euch kürzlich gefragt, welche der insgesamt neun Folgen der ersten Staffel euch am besten gefallen hat. Hier präsentieren wie euch das (nicht ganz spoilerfreie) Ergebnis.

Bill und Frank spielten sich in euer Herz

Mit 585 Stimmen setzte sich Folge 3, in der die Liebesgeschichte zwischen Bill und Frank im Mittelpunkt steht, mit weitem Abstand gegen David in Folge 8 (261 Stimmen) durch. Sam und Henry folgen mit nur 70 Stimmen weniger auf Platz 3. Das kontroverse Finale schaffte es immerhin auf den vierten Platz.

Hier das gesamte Ergebnis:

Folge 3 (Bill & Frank) - 585 Stimmen, 38% Folge 8 (David) - 261 Stimmen, 17% Folge 5 (Sam & Henry) - 191 Stimmen, 12% Folge 9 (Finale) - 169 Stimmen, 11% Folge 1 (Sarah) - 103 Stimmen, 7% Folge 2 (Tess) - 85 Stimmen, 6% Folge 7 (Riley) - 70 Stimmen, 5% Folge 6 (Tommy) - 45 Stimmen, 3% Folge 4 (Rebellen) - 29 Stimmen, 2%

Abstimmungen Gesamt: 1.538 (Stand: 22. März 2023 gegen 13:50)

Eure Meinungen zur ersten TLoU-Staffel

In den Kommentaren der Umfrage wird gut deutlich, wie zufrieden ihr mit der gesamten Serie seid. Es war also gar nicht so einfach, eine Lieblingsfolge auszuwählen. Mr. Tentakeltyp hat zwar für Folge 9 (Platz 4) gestimmt, macht es mit einigen Beispielen aber recht deutlich:

"Grundsätzlich war aber vieles gut. Folge 3 ist insgesamt positiv in Erinnerung geblieben, das 30-Minuten-Intro in Folge 1, Szenen mit den Klickern, das Ende von Folge 8, Charaktermomente zwischen Joel und Ellie... an guten Momenten gäbe es viele zu nennen."

Dass so viele von euch die dritte Folge auf Platz 1 gevotet haben, kommt dabei nicht von ungefähr. Die hohe Emotionalität und neue Aufbereitung der Beziehung zwischen Bill und Frank, die im Spiel weit weniger Raum und Tragweite einnimmt, sind zwei häufig genannte Gründe:

"Episode 3! Hat auf der Beziehung der Spielvorlage ausgebaut und ihnen noch mehr Bedeutung verliehen und ihnen eine "bessere" Dynamik gegeben. Keine Auge trocken geblieben. Vom Drehbuch bis Schauspieler eine der besten TV Episoden überhaupt." GamePro-User copythat24

Hier seht ihr nochmal den Teaser zur Folge mit Bill und Frank:

0:50 The Last of Us Serie - In der dritten Folge treffen wir endlich einen beliebten Charakter

Platz 2, die Folge in der Ellie sich mit David rumschlagen muss, punktet dagegen vor allem mit dem dramatischen Ende. Wie Ellie sich gegen David wehren muss, kann quasi als "Höhepunkt der Geschichte" verstanden werden, bevor Joel und Ellie endlich bei den Fireflies ankommen und das richtige Finale ansteht.

In euren Kommentaren finden sich aber ein paar Kritikpunkte, ohne die auch eine Ausnahmeserie wie The Last of Us nicht auskommt: Zu wenig Infizierte, ein unverständlicher Hype, Langatmigkeit – wobei sich das auf die gesamte Serie bezieht. Aber mit Staffel 2 besteht hier ja die Chance auf Besserung.

Habt ihr mit dem Ergebnis gerechnet? Schreibt uns auch gerne hier in die Kommentare weitere Meinungen zu den Folgen rein.