Erstes PC-Spiel mit PlayStation-Trophäen: Sony bringt die begehrten Pokale bald auf den PC

Überraschung! Ghost of Tsushima auf PC bekommt Trophäen!

Es ist schon fast 16 Jahre her, da wurde zum ersten Mal eine PSN-Trophäe verliehen – und zwar im knallbunten Indie-Shooter Super Stardust HD für die PS3. Seitdem sind die bronzenen, silbernen, goldenen und platinfarbenen Errungenschaften ein treuer Begleiter auf allen Sony-Konsolen und -Handhelds.

Am 16. Mai wird es dann aber erstmals auf einer anderen Plattform 'PLING!' machen. Dann erscheint nämlich Ghost of Tsushima auf dem PC und mit der Samurai-Action ein vollständiger Trophäen-Support für eine PlayStation-Portierung.

Neues PlayStation-Overlay bringt unter anderem PSN-Trophäen

Darum geht's: Im Zuge der baldigen PC-Veröffentlichung von Ghost of Tsushima hat Sony einige Details zu den Features des Open World-Hits geteilt. Darunter eine Overlay-Funktion, bei der ihr euch mit eurem PlayStation-Account anmelden könnt.

Dann erhaltet ihr Zugriff auf zahlreiche PlayStation-Features:

eure Freundesliste

Crossplay-Multiplayer mit PS4/PS5 und Ingame-Voice-Chat im Legends-Modus

Profileinstellungen

… und ganz wichtig: Trophäen!

Ihr könntet also demnächst zu den ersten Personen gehören, die eine der begehrten Platinauszeichnungen auf einer Plattform freischaltet, die nicht Teil der PlayStation-Familie ist!

Das neue PlayStation Overlay ist sehr übersichtlich und kompakt gehalten. (Bildquelle: Sony)

Es gibt aber leider auch einen kleinen Dämpfer: Die PC-Portierung teilt sich einen Eintrag in eurer Trophäenliste mit der PS5-Version. Habt ihr den Titel also schon auf der Current Gen-Konsole platiniert, könnt ihr keine weiteren Trophäen am Computer freischalten.

Ziemlich ärgerlich für Trophäen-Jäger*innen, denn in der Vergangenheit gab es viele Spiele, die Einträge für jede einzelne Version erstellten. Bei Cross-Gen-Titeln auf PS4 und PS5 wird sogar immer eine Trennung bei den Trophäen vorgenommen.

Aufgerufen wird das Overlay im Übrigen per Klick im Pausen-/Optionsmenü oder mittels der Tastaturkombination [UMSCHALT/SHIFT] + [F1].

Auf Nachfrage konnte uns die PR-Stelle von Sony zudem keine Auskunft geben, ob noch weitere PC-Portierungen das Overlay erhalten oder damit rückwirkend ausgestattet werden sollen. Schon seit geraumer Zeit kursieren aber Gerüchte, dass ein eigener PlayStation-Launcher in Entwicklung ist:

Weitere Details zu Ghost of Tsushima auf dem PC

Zusätzlich zum Overlay hat Sony die Systemvoraussetzungen zur Portierung des PS4-Meisterwerks bekanntgegeben und die sind nicht ganz ohne:

Sehr niedrig (720p bei 30 fps) Prozessor: Intel Core i3-7100 oder AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-7100 oder AMD Ryzen 3 1200 Grafikkarte: Geforce GTX 960 oder Radeon RX 5500

Geforce GTX 960 oder Radeon RX 5500 Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

8 Gigabyte RAM Speicherplatz: 75 Gigabyte (SSD empfohlen)

75 Gigabyte (SSD empfohlen) Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit) Mittel (1080p bei 60 fps) Prozessor: Intel Core i5-8600 oder AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 oder AMD Ryzen 5 3600 Grafikkarte: Geforce RTX 2060 oder Radeon RX 5600 XT

Geforce RTX 2060 oder Radeon RX 5600 XT Arbeitsspeicher: 16 Gigabyte RAM

16 Gigabyte RAM Speicherplatz: 75 Gigabyte SSD

75 Gigabyte SSD Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit) Hoch (1440p bei 60 fps oder 2160 bei 30 fps) Prozessor: Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5600 Grafikkarte: Geforce RTX 3070 oder Radeon RX 6800

Geforce RTX 3070 oder Radeon RX 6800 Arbeitsspeicher: 16 Gigabyte RAM

16 Gigabyte RAM Speicherplatz: 75 Gigabyte SSD

75 Gigabyte SSD Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit) Sehr hoch (2160p bei 60 fps) Prozessor: Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5600 Grafikkarte: Geforce RTX 4080 oder Radeon RX 7900 XT

Geforce RTX 4080 oder Radeon RX 7900 XT Arbeitsspeicher: 16 Gigabyte RAM

16 Gigabyte RAM Speicherplatz: 75 Gigabyte SSD

75 Gigabyte SSD Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Wie bereits von Sony angekündigt, unterstützt die PC-Version von Ghost of Tsushima eine Vielzahl von Monitor-Seitenverhältnissen, darunter 21:9, 32:9 und 48:9. Sogar auf Drei-Monitor-Setups soll das Action-Adventure angepasst sein.

Mit DLSS 3, AMD FSR 3 und Intel XeSS werden darüber hinaus alle gängigen Skalierungsalgorithmen für eine schärfere Bildausgabe und/oder höhere Bildwiederholraten eingesetzt.

Die Portierung aus dem Hause Nixxes – das Studio wurde speziell für PC-Versionen von PlayStation-Exclusives eingekauft – scheint also an so ziemlich alles gedacht zu haben.

Kommt Ghost of Tsushima 2?

Das Tsushima-Debüt erschien erst 2020 für die PS4. 2021 wurde es dann mit allen Zusatzinhalten (unter anderem der Erweiterung Iki Island) als Director's Cut auf die PS5 gebracht. Auf der PS5-Version basiert die PC-Version dann auch inhaltlich.

Seitdem ist allerdings Funkstille, auch wenn ein weiterer Open World-Titel mit Stealth- und Kampfpassagen aufgrund von Stellenausschreibungen des Entwicklers Sucker Punch wahrscheinlich ist. Vielleicht handelt es sich ja sogar um ein Sequel.

Würdet ihr Ghost of Tsushima auf dem PC noch einmal anfangen, wenn ihr weitere Trophäen erhalten würdet? Falls ihr bisher ausschließlich am PC spielt: Sind Trophäen für euch ein lohnenswerter Bonus?