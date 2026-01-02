Es gibt tatsächlich Pokémon-Magic-Karten mit einer Starter-Evolution und die ist extrem selten

Eher zufällig sind damals Pokémon-Sammelkarten mit einer Magic-Rückseite gedruckt worden. Aber nicht nur das macht sie besonders.

Annika Bavendiek
02.01.2026 | 09:15 Uhr

Ein Turtok ist beim Sammelkartenspiel besonders selten. (Bild: Pokémon Company Nintendo WotC) Ein Turtok ist beim Sammelkartenspiel besonders selten. (Bild: Pokémon Company / Nintendo / WotC)

Dass es besonders seltene und damit wertvolle Pokémon-Sammelkarten gibt, ist nichts Neues mehr. Trotzdem stellt diese Turtok-Karte noch einmal einen besonderen Fall dar, da es sich um einen seltenen Hybriden handelt. Aber nicht nur das macht sie so selten.

Diese Turtok-Karte ist ein Pokémon-Magic-Hybrid

Das Pokémon-Sammelkartenspiel zählt neben Magic The Gathering wohl zu den beliebtesten und bekanntesten Trading Card Games weltweit. Sie werden nicht nur viel gespielt, sondern haben bei Sammler*innen auch einen enormen Wert.

Die Karte, die wir euch jetzt vorstellen, ist aber noch einmal etwas ganz Besonderes. Es handelt sich nämlich nicht einfach nur schlicht um eine Karte von Pokémon oder Magic, die sich aus Boostern ziehen lässt oder als seltene Promo-Karte verteilt wurden, sondern um einen Mix, der so gar nicht offiziell produziert wurde.

Es handelt sich um eine englische Pokémon-Sammelkarte von Turtok. Statt der üblichen Rückseite mit dem Pokéball, ziert jedoch das Magic-Design ihre Rückseite. Und damit nicht genug. Falls es euch schon aufgefallen ist: Das Turtok, das auf der Karte abgebildet ist, ist nicht das gleiche, das wir vom Basis-Set kennen, sondern das Artwork, das die blaue Pokémon-Edition für den GameBoy ziert. Der Rand dagegen kann Gold und Schwarz sein.

Hier seht ihr das seltene Stück:

Hier seht ihr die Vorder- und Rückseite einer dieser seltenen Exemplare, das von dem Grading-Unternehmen CGC als echt bestätigt wurde. (Bildquelle: Heritage Auctions) Hier seht ihr die Vorder- und Rückseite einer dieser seltenen Exemplare, das von dem Grading-Unternehmen CGC als echt bestätigt wurde. (Bildquelle: Heritage Auctions)

Seltene Pokémon-Karte ist ein Prototyp

Wie kann es sein, dass es eine solche echte Pokémon-Magic-Karte gibt? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach und gar nicht mal so spektakulär: Dabei handelt es sich nämlich um einen Testdruck.

Das Unternehmen Wizards of the Coast (WotC), das in den 90er Jahren die Lizenz für das Pokémon-Sammelkartenspiel besaß und es im Westen auf den Markt bringen sollte, ist auch der Hersteller von Magic: The Gathering. Um die neuen Pokémon-Layouts und Druckerpressen vor der Massenproduktion zu testen, wurden einfach ein paar Prototypen produziert.

Dabei kam es dazu, dass noch Magic-Bögen für die Rückseite in den Pressen lagen. Ob damit bewusst Material gespart werden sollte oder sie einfach zufällig noch eingestellt waren, ist unklar, aber sicher ist, dass dadurch nur sehr wenige dieser Prototypen mit einer Pokémon-Vorderseite und Magic-Rückseite hergestellt wurden.

Wie viele dieser Prototypen es genau gibt, lässt sich nicht sicher sagen, aber das Grading-Unternehmen CGC hat bisher nur eine Handvoll dieser Karten als echt identifiziert und bewertet (via cgccards & Dicebreaker).

Es wird spekuliert, dass es nicht einmal im zweistelligen Bereich liegen soll. Entsprechend selten, begehrt und damit wertvoll sind diese Testdrucke - was auch viele Fakes nach sich zieht.

Solltet ihr also irgendwann mal eine solche Karte in den Händen halten, könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass es sich um eine Fälschung handelt. Und falls doch nicht: Glückwunsch!

Wusstet ihr, dass diese Karten existieren?

