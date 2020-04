Die Abenteuer des großen Addons Greymoor solltet ihr im MMORPG The Elder Scrolls Online eigentlich schon ab dem 18. Mai auf dem PC und ab dem 2. Juni auf PS4 und Xbox One erleben können. Allerdings gab Zenimax schon Anfang April bekannt, dass es aufgrund der Corona-Pandemie zu einer Verzögerung kommt. Jetzt steht der neue Releasetermin fest.

Nur eine kleine Verzögerung: Wer befürchtet, nun relativ lange darauf warten zu müssen, das Land Skyrim erkunden zu dürfen, der kann beruhigt sein. Der Release auf PC findet am 26. Mai statt, die Veröffentlichung auf PS4 und Xbox One folgt am 9. Juni. Es handelt sich also nur um eine Verzögerung von einer Woche. Das sollte zu verschmerzen sein.

Es gibt noch ein paar Probleme

ESO ist einfach sehr beliebt: Allerdings hat das MMORPG ESO aktuell mit einem Problem zu kämpfen, das hoffentlich bis zum Release von Greymoor behoben ist. Es kommt in Szenen, in denen viel los ist, zu Eingabeverzögerungen. Das passiert hauptsächlich bei Burgbelagerungen in Cyrodiil, Prüfungen und anderen großen PvE-Ereignissen. Die Entwickler untersuchen das Problem und arbeiten an einer Lösung.

The Elder Scrolls Online ist aktuell sehr beliebt. Das Gratis-Event, die Test-Wochen des Abos und der baldige Release von Greymoor haben das Interesse vieler Spieler geweckt. Zwar halten die Server dem Ansturm noch stand, doch es zeigen sich einfach erste Auswirkungen in Form der Eingabeverzögerungen.

2 0 Mehr zum Thema ESO: Greymoor - Was ist die Schwarzweite & was gibt es dort zu entdecken?

Zusätzlich arbeiten die Entwickler an Performance-Optimierungen. Denn ESO hat bereits sehr einiger Zeit mit Problemen in diesem Bereich zu kämpfen und das Team kündigte schon vergangenes Jahr an, dies endlich in den Griff bekommen zu wollen. Nach wie vor tüfteln die Entwickler an Optimierungen.

Was Greymoor angeht, so wissen wir nun, dass wir uns nur eine Woche länger auf den Release gedulden müssen und auf PS4 und Xbox One ab dem 9. Juni loslegen können.