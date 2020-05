F1 2020 - Neue Infos zum Karriere-Modus & Liste der Classic Cars veröffentlicht

Während die aktuelle Formel 1-Saison noch bis Anfang Juli ruht, hat Entwickler Codemasters jetzt einen neuen Trailer zu F1 2020 veröffentlicht, der erstmals Gameplay zeigt. Doch damit nicht genug, auch gibt es Informationen zu den Classic Cars und der diesjährigen Integration der Formel 2.

Neue Infos zur Formel 2

Im vergangenen Ableger feierte die Formel 2 ihr Debut in Codemasters Rennserie. In diesem Jahr ist sie erneut fest im Karriere-Modus integriert. Gespielt werden in einer vollen, halben oder anteiligen Saison je drei Rennen aus der Serie, die häufig als Sprungbrett in die Königsklasse dient.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer anschauen:

Liste der Classic Cars

F1 2020 steht ganz im Zeichen des 70-jährigen Jubiläums der bis heute bekanntesten Rennserie. Passend dazu werden auch in diesem Jahr wieder allerhand Classic Cars (16) ihren Weg ins Spiel finden.

Trivia: Das erste Formel 1-Rennen fand 1950 in Silverstone, England statt. Sieger war Guiseppe Farina im Alfa Romeo.

2010 Red Bull RB6

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 -23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 Williams FW25

2000 Ferrari F1 2000

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1990 Ferrari 641

1990 McLaren MP4/5B

F1 2020 erscheint zudem in der Deluxe-Edition, die Michael Schumacher gewidmet ist und folgende Boliden enthält:

2000: Ferrari F1-200

1995: Benetton B195

1994: Benetton B194

1991: Jordan 191

F1 2020 erscheint bereits am 10. Juli für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia. Für Käufer der Schumacher-Deluxe-Edition geht es drei Tage früher los.

Raus mit der Sprache, wer von euch ist großer F1-Fan und freut sich bereits auf den neuen Ableger?