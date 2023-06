Hey, Fable: Schön, dass du wieder da bist... aber was zum Teufel soll mir der neue Trailer sagen?

Ungefähr diesen Gesichtsausdruck hatte ich beim Schauen des Fable-Trailers.

Meine Vorfreude war groß! Schon vor dem gestrigen Xbox-Showcase hatte Microsoft mehr als deutlich angeteasert, dass wir einen neuen Blick auf Fable bekommen würden. Das Fable also, das vor knapp 3 Jahren erstmals angekündigt wurde, dann aber in der Versenkung verschwand.

Und Fable bekam seinen Auftritt. Sogar ganz zu Beginn der Show. Mit diesem Trailer hier:

2:07 Das Reboot von Fable sieht im ersten Gameplay beeindruckend gut aus

Zuerst einmal: Ich habe mich riesig gefreut, endlich mal wieder ein Lebenszeichen von dem Spiel zu sehen, von dem ich mir eine Menge verspreche. Schließlich sitzen mit Playground Games (Forza Horizon) fähige Leute an dem Projekt und die Marke "Fable" ist nach wie vor sehr stark – auch wenn sie lange brach lag.

Beeindruckend vor allem: Das gezeigte Material ist offenbar In-Engine aufgenommen, Entwickler bestätigten das nach dem Showcase noch einmal auf Twitter. Wenn Fable am Ende des Tages wirklich SO aussieht, wird es es für mich plattformübergreifend in der absoluten Top-Riege mitspielen.

Tobias Veltin Tobi verfolgte Fable schon, als es noch Project Ego hieß, mit all den vollmundigen Versprechen, die Entwickler Peter Molyneux damals gab. Das letztendliche Ergebnis war ein Rollenspiel, das ihm zwar Spaß machte, aber trotzdem wie auch die Nachfolger nicht zu seinen absoluten Lieblingen auf der Xbox/Xbox 360 gehört. Vom Reboot der Serie erhofft er sich dennoch einiges – deutlich mehr jedenfalls, als nur den klangvollen Namen.

Mehr Fragen als Antworten

Und trotzdem hat mich der Auftritt etwas ratlos zurückgelassen. Denn ich hatte mir erhofft, dass wir uns endlich zumindest ein grobes Bild machen können, wie dieses Reboot von Fable konkret aussieht. Was aber zu sehen war, war der seltsame Auftritt von Schauspieler und Komiker Richard Ayoade, der offensichtlich als zusätzliche Erzählebene fungiert, aber wiederum auch mit den geschrumpften (?) Charakteren des Spiels in seiner Wohnung (??) interagieren kann.

Es gab für mich recht zusammenhanglos wirkende Szenen mit riesigen Kürbissen, wegfliegenden Tieren und Burger essenden Held*innen zu sehen, die für mich mehr Fragen als Antworten aufwarfen. Klar dürfte nach wie vor sein, dass Fable ein Open World-RPG wird und ganz offenbar den teils derben, aber auch etwas gewöhnungsbedürftigen britischen Humor haben wird, den schon die Original-Trilogie auszeichnete.

Doch wie sieht diese offene Spielwelt aus? Was hat es mit Richard Ayoade auf sich? Sind wir Miniwesen, die immer mal wieder in die Jetzt-Zeit katapultiert werden? Etwas ausgedehntere Gameplay-Sequenzen hätten diese Fragen vielleicht nicht komplett beantwortet, aber trotzdem klarer werden lassen, was da mit diesem Fable auf uns zu kommt.

Release erst 2025?

Ebenfalls enttäuschend: Es gab keinen Hinweis auf einen möglichen Release, nicht mal ein grober Zeitraum wurde genannt. Das deutet für mich darauf hin, dass wir auf Fable mindestens noch 2 Jahre warten müssen, wenn nicht noch länger. Schon im letzten Jahr hatte es Gerüchte gegeben, dass die Entwicklung wegen Problemen mit der Engine haken würde. Für mich ist klar: Da war – oder ist immer noch? – definitiv was dran.

Nichtsdestotrotz freue ich mich nach wie vor enorm auf Fable. Denn trotz der vielen aufploppenden Fragezeichen in meinem Hirn war der Trailer auch sehr erfrischend und anders als viele "klassische" Videospiel-Teaser. Er passte gut zum enorm abwechslungsreichen Xbox-Showcase – hätte aber trotzdem gerade nach der langen Zeit auch etwas mehr Fragen beantworten dürfen.

Was sagt ihr: Sehe ich das Ganze zu negativ? Wie fandet ihr den Fable-Trailer?