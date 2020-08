Fall Guys-Leak verrät kommende Kostüme mit Seltenheit, Preis & mehr

Wer sich in Fall Guys: Ultimate Knockout durch die Mini-Spiele rangelt, schaltet unter anderem verschiedene Skins und Outfits frei. Wer will, kann sich also optisch an den absurdesten Kombinationen auslassen, um auf dem Weg zum Ziel aus der Masse hervorzustechen. Welche Outfits wir dabei in Zukunft noch anziehen können, verrät jetzt ein Datamininh-Leak auf Twitter.

Outfit-Leak gibt detaillierte Übersicht

Der Twitter-Account HypexFG, der sich News und Leaks zu Fall Guys: Ultimate Knockout widmet, postete kürzlich eine Übersicht der Outfits im Multiplayer-Spiel. Ein paar Felder sind zwar noch mit Fragezeichen versehen, also noch unbekannt, aber ansonsten informiert die Übersicht über die aktuell verfügbaren Ober- und Unterteile mit Name, Preis und Seltenheit.

Während die Preise die verschiedene Ingame-Währungen wie Kronen zeigen, um das Objekt freizuschalten, wird die Seltenheit folgendermaßen farblich eingeteilt:

Orange: Legendary

Legendary Lila: Epic

Epic Blau: Rare

Rare Grün: Uncommon

Uncommon Grau: Common

Link zum Twitter-Inhalt

Es gibt auch Videospiel-Outfits: In der Übersicht sind neben Piraten, Ritter und Dinosaurier aber auch besondere bzw. exklusive Outfits zu finden, die an andere Videospiele angelehnt sind. So finden wir beispielsweise ein Steam-Exklusives Gordon Freeman-Outfit und ein Kostüm mit dem Namen My Friend Pedro, das natürlich auf das gleichnamige Action-Spiel (ebenfalls Devolver Digital) von Dead Toast Entertainment hindeutet.

Ebenfalls dabei sind Kostüme zu:

Das irrwitzige Battle Royale-Spiel Fall Guys: Ultimate Knockout verzeichnet seit seinem Release am 4. August auf der PS4 (im August als Gratis PS Plus-Spiel) und dem PC große Erfolge. Wie es mit dem "Takeshi's Castle"-Verschnitt weitergeht, erfahrt ihr hier:

7 0 Mehr zum Thema Nach Fall Guys-Release: So geht es mit dem PS-Plus-Spiel weiter

Wie viel Spaß macht euch Fall Guys? Interessieren euch die verschiedenen Kostüme, oder ist es euch egal, wie ihr euren Charakter einkleidet?