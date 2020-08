Seit PS4- und PC-Release von Fall Guys: Ultimate Knockdown vor gut einer Woche tummeln sich täglich unzählige Spieler*innen auf den (davon gern auch mal überforderten) Servern. Haben wir uns erstmal ein Weilchen in die verrückten Battle-Royale-Partien gestürzt, dauert es aber nicht lange, bis sich die derzeit 25 Minispiele zigfach wiederholen. Fans des Party-Spiels sehnen sich daher schon jetzt nach neuen Inhalten und Features.

Ganz vorne auf der Wunschliste ist bei vielen dabei ein Level Editor, mit dem sie eigene Herausforderungen und Maps erstellen können. Entwickler Mediatonic erklärte in einem FAQ zum Spiel bereits früh, dass es bislang keine Pläne gebe, auf User-Generated-Content zu setzen. Lead-Designer Joe Walsh bezog auf Reddit dazu nun aber konkreter Stellung und machte dabei zumindest etwas Hoffnung:

"Wir diskutieren es ein wenig, aber es ist ein riesiges Unterfangen. Wir nutzen ausschließlich die Unity-Engine, um unsere Level zu bauen, es gibt also leider kein Tool, das wir einfach so an die Spieler*innen rausgeben können. Es ist außerdem sehr komplex, diese Inhalte zu kuratieren und herauszufinden, wie man die besten Sachen nach oben spült, also würden wir wahrscheinlich eine ganze Weile daran arbeiten (wenn wir uns denn entscheiden, damit anzufangen). Es ist aber eine wirklich spannende Idee und ich würde es sehr gerne eines Tages angehen."